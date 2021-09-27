Кабмін призначив нових тимчасових членів правління НАК Нафтогаз

У понеділок, 27 вересня, Кабінет міністрів призначив нове тимчасове правління АТ НАК Нафтогаз.

Уряд припинив повноваження членів правління Ярослава Теклюка та Сергія Переломи. Виконувачами обов’язків членів правління Нафтогазу стали:

Олена Бойченко – директор з управління персоналом та соціальної політики;

Владислав Воловика – радник голови правління;

Калугін Маврікія – радник голови з питань видобутку газу;

Чумак Роман – начальник казначейського департаменту.

Головнів завдання новопризначеного правління компанії – забезпечити безперебійний опалювальний сезон і збільшити видобуток газу в Україні.

Уряд тимчасово виконуватиме обов’язки наглядової ради НАК Нафтогаз.

Раніше стало відомо, що Кабмін звільнив трьох членів наглядової ради – Юлію Ковалів, Юлію Свириденко та Наталію Бойко.

У квітні уряд звільнив очільника правління НАК Нафтогаз Андрія Коболєва через неналежну роботу компанії. Його посаду обійняв Юрій Вітренко, який на той період виконував обов’язки міністра енергетики.

На початку вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив провести конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради. Він повинен завершитися у листопаді, а до травня 2022 року очікується конкурс на обрання глави правління.

Джерело: Міністерство економіки України