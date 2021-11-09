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На підтримку бізнесу у червоних зонах хочуть виділити 3 млрд грн – законопроект

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
На підтримку бізнесу у червоних зонах хочуть виділити 3 млрд грн – законопроект

Для підтримки бізнесу і найманих працівників у червоних зонах карантину з бюджету-2021 пропонують виділити 3 млрд грн.

Відповідний законопроект №6297 зарежстрували народні депутати від фракції Слуга народу.

Кошти пропонують виділити за рахунок перевиконання планових показників надходжень до дохідної частини бюджету на 2021 рік у січні-жовтні.

Автори законопроекту звертають увагу на те, що подолання наслідків кризової економічної ситуації, спричиненої запровадженням карантинних обмежень через Covid-19, є одним з пріоритетних завдань держави.

Нардепи переконані, що відновлення роботи бізнесу у період послаблення карантинних заходів та виходу з карантину потребує підтримки з боку держави. На їхню думку, це стимулюватиме та покращуватиме умови роботи, а також заохочуватиме до вакцинації.

Напередодні президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати програму підтримки бізнесу, який дотримується карантинних обмежень в Україні.

Урядова програма підтримки стосуватиметься малого та середнього бізнесу, зокрема в червоних зонах карантину. У своїй програмі Кабмін повинен передбачити для підприємців пільги на кредитування, оплату комунальних послуг та оренду приміщень.

Джерело: Верховна Рада

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