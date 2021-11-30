Мінімальна зарплата зросте до 6,5 тис. грн: як зміниться ЄСВ для ФОП

З 1 грудня 2021 року в Україні зросте розмір мінімальної заробітної плати на 500 грн. Із 6 тис. грн сума збільшиться до 6,5 тис. грн.

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати зміниться розмір багатьох виплат, зокрема єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Факти ICTV звернулися до Лілії Реготун, директорки компанії RLP Consult, яка надає бухгалтерські послуги, та з’ясували, як зміниться розмір ЄСВ після підвищення заробітної плати з 1 грудня 2021 року.

Підвищення зарплати в Україні: як розрахувати розмір ЄСВ для ФОП

За словами Лілії Реготун, розмір єдиного соціального внеску для ФОП усіх груп зросте на 110 грн.

ЄСВ становить 22% від мінімальної заробітної плати. Коли розмір мінімальної заробітної плати був на рівні 6 тис. грн, ФОП потрібно було сплачувати ЄСВ у розмірі 1 320 грн. Зі зростанням зарплати сума становитиме 1 430 грн.

– На листопад розмір мінімальної заробітної плати становить 6 тис. грн. З 22%, які ми платимо, це 1 320 грн. З 1 грудня 2021 року мінімальна заробітна плата зросте на 500 грн – це буде 6,5 тис. грн. Ми платимо 22% від 6,5 тис. грн – 1 430 грн. Тобто ставка ЄСВ для підприємців всіх груп зросте на 110 грн.

Також Лілія Реготун звернула увагу на те, що дані про зміну розміру ЄСВ потрібно подавати у річній звітності.

Зарплата в Україні

Рівень мінімальної заробітної плати в Україні підвищують уже вдруге за рік. З 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата буде становити 6,5 тис. грн.

Підвищення виплат на 8,4% отримають і українські вчителі. Також в Україні підвищили прожитковий мінімум. Для працездатних осіб він становитиме 2 481 грн, а для тих, хто втратив працездатність – 1 934 грн.

Детальніше про зміну зарплат і виплат з 1 грудня 2021 року в Україні читайте у матеріалі.