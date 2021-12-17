17 грудня Верховна Рада не змогла ухвалити закон про касові апарати для ФОПів, який би відтермінував запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО) до 1 січня 2023 року.

Тому вже з 1 січня 2022 року касові апарати для ФОПів деяких груп стануть обов’язковими. Підприємці категорично не згодні з такою позицією.

Саме тому протягом року вони кілька разів виходили на мітинги під Верховною Радою з проханням не запроваджувати з 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій для тих, хто працює у сфері малого бізнесу.

Однак в останній пленарний день парламенту у 2021 році забракло голосів народних депутатів, щоб виконати цю вимогу. Тому з 1 січня для ФОПів почнуть діяти нові правила. Що саме зміниться – читайте у матеріалі.

Кого стосуватимуться нові правила

Касові апарати для ФОПів у 2022 році будуть потрібні всім підприємцям другої-четвертої груп спрощеної системи оподаткування для проведення будь-яких розрахункових операцій.

Розрахункові операції виконує бізнес, який отримує гроші від кінцевих покупців у формі готівки, жетонів, талонів або розрахунків з використанням банківських карток та інших платіжних систем.

Тобто з січня 2022 року касовий апарат повинні використовувати ресторани, кафе, турагенції, туроператори, готелі, інтернет-магазини, продавці текстилю, магазини секонд-хенду, ювелірних виробів і всі фізособи-підприємці другої, третьої та четвертої груп.

Якщо у сфері роздрібної торгівлі та послуг підприємство приймає оплату готівкою або платіжними картками, то воно має використовувати РРО, а покупцеві повинен видаватися фіскальний чек. У разі онлайн-оплати чек видається в місці видачі передплаченого товару.

Використання касових апаратів ФОПами другої та третьої груп обов’язкове, якщо їхній річний обіг перевищує 220 мінімальних зарплат (1,3 млн грн).

Щойно обіг у календарному році перевищив цю суму, підприємець має з першого числа наступного кварталу розпочати використання РРО.

Незалежно від обігу, повинні використовувати РРО або ПРРО (програмний реєстратор):

всі магазини та інтернет-магазини, які продають технічно складні побутові товари (котли, печі, плити тощо);

аптеки, аптечні кіоски, медмагазини, що реалізують ліки та товари медичного призначення;

підприємства, які надають платні медичні послуги;

підприємства, які займаються реалізацією ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів/каміння.

Якщо кур’єр поштової служби, служби доставки або іншого сервісу приймає оплату для подальшої передачі продавцю у відділенні або при доставці (зокрема якщо це післяплата), він повинен використовувати РРО та видавати клієнту фіскальний чек на отримані гроші. Найчастіше це касовий апарат або мобільний фіскальний реєстратор.

У разі торгівлі підакцизними товарами (зокрема спиртними напоями) застосування РРО є обов’язковим, незалежно від обігу та організаційної форми.

Кому не потрібно встановлювати РРО

З 1 січня 2022 року касові апарати не потрібні ФОПам першої групи. Це ті підприємці, які не мають найманих працівників, займаються роздрібною торгівлею за готівку на ринках, або ті, хто працює за моделлю бізнесу B2B.

Якщо підприємець працює з такими ж ФОПами і юридичними особами та здійснює розрахунки через банк, то у нього не буде таких угод, які підлягатимуть застосуванню реєстратора.

Але, щоб не встановлювати касовий апарат, дохід ФОПів першої групи не повинен перевищувати 1,002 млн грн.

Покарання за невиконання правил

Згідно зі ст. 17 закону Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, у разі проведення розрахункової операції без касового апарату з 1 січня 2022 року штраф становитиме:

100% від вартості проданих з порушеннями товарів, робіт, послуг (за порушення, вчинене вперше);

150% від вартості – за кожне наступне вчинене порушення.

Наступного року в Україні також зміняться розміри податків та внесків, які сплачують ФОПи. Які податки сплачуватимуть фізичні особи-підприємці у 2022 році – читайте у нашому матеріалі.