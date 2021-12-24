Голова Оператора ГТС України Сергій Макогон повідомив, що рекордне зростання цін на газ у Європі пов’язане з тим, що Газпром зменшує постачання газу до ЄС через Україну та Польщу.

За його словами, саме через це Європа встановила рекорд із відбору газу зі сховищ.

– Він став максимальним з початку опалювального сезону, досягнувши 762 мільйонів кубометрів. Також встановлено новий рекорд за всю історію спостережень, тобто з 2011 року щодо підйому газу для цього дня. Загалом, наповненість сховищ з початку сезону скоротилася до 62,9 мільярда кубометрів, що становить 58,3 відсотка від обсягу та на 22 мільярди кубометрів менше, ніж минулого року, – розповів Макогон.

Він уточнив, що Газпром також знову не став бронювати допомогу в Ямал-Європа і знизив транзит через Україну на 20% – зі 109 млн куб. м на добу до 87,7 млн.

– Зниження поставок газу в ЄС у той час, коли його вартість досягла $2000, говорить про те, що це не економічні рішення, а суто політичні, які мають на меті збільшити тиск на ЄС із запуску Північного Потоку-2 на умовах РФ, – пояснив глава Оператора ГТС.

Нагадаємо, 23 грудня під час своєї щорічної прес-конференції президент Росії Володимир Путін висловив думку, що ціни на газ у Європі зростають через Україну.

Він також сказав, що цього тижня Газпром не бронює потужності на Ямал-Європу, оскільки покупці нібито не виставили заявки на покупку.

Нагадаємо, пориви вітру в Європі збільшили вироблення електроенергії вітряними станціями. Це призвело до того, що ціни на газ упали на третину від історичного максимуму, який фіксували у вівторок, 21 грудня.

Нагадаємо, до цього європейська спотова ціна на газ досягла позначки $2 200/тис. куб. м.

Причиною рекорду стало різке падіння вироблення електроенергії з відновлюваних джерел.

Джерело: Сергій Макогон