17 грудня фізичні особи-підприємці вже вдруге за цей тиждень вийшли на мітинг під Верховну Раду.

Вони вимагають від депутатів не запроваджувати з 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій (РРО) для підприємців, які працюють у сфері малого бізнесу.

Мітингувальники закликають нардепів ухвалити сьогодні законопроект №6376 про відтермінування тотальної фіскалізації для фізосіб-підприємців другої-четвертої групи до 1 січня 2023 року.

Через мітинг ФОПів рух у центрі Києва ускладнений. Значні затори утворилися в урядовому кварталі на вулицях Грушевського та Інститутській. Самі мітингувальники почали палити під Верховною Радою фаєри.

1 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, яким відтермінувала запровадження касових апаратів до 1 січня 2022 року для ФОПів другої-четвертої груп, які сплачують єдиний податок.

Також до 1 січня 2022 року для ФОПів продовжили використання знижених штрафів за умови порушення окремих вимог використання касових апаратів.

Але касові апарати залишались необхідними для підприємців, які реалізують технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарські засоби і вироби медичного призначення.

ФОПи, які надають посередницькі послуги з нерухомості та виробляють, постачають, продають дорогоцінні вироби, також повинні були використовувати РРО.

Фото: Олексій Гончаренко