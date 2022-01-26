26 січня Національний банк України знову підвищив курс євро й долара до гривні.
Євро в середу здорожчало на 24 копійки й коштує тепер 32,30 грн/1€.
Долар до середини робочого тижня зріс у ціні майже на 29 копійок та становить уже 28,67 грн/1$.
Польський злотий 26 січня здорожчав на три копійки до 7,06 грн, а десять російських рублів – на п’ять – до 3,64 грн.
Курс валют в Україні від НБУ на 26.01:
- $1 – 28,67 грн;
- €1 – 32,30 грн;
- 1 польський злотий – 7,06 грн;
- 10 російських рублів – 3,72 грн.
У березні 2022 року в Україні знову може зрости облікова ставка із 10% станом на 20 січня до 11% річних.
Про таку ймовірність 25 січня під час форуму повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
Однак, за її словами, потреба в підвищенні ставки відпаде, якщо ситуація зміниться.
Як наголосили в Нацбанку, у січні посилили монетарну політику, щоб забезпечити зниження інфляції до цілі 5%.