Ми втримали ситуацію: Зеленський заявив про стабілізацію гривні

Президент Володимир Зеленський запевнив у відсутності ризиків для української національної валюти.

Глава держави зазаначив, що великий вплив на стабілізацію гривні мали дії країн-союзників України, які відкривали фінгарантії. Це давало сигнал ринкам та інвесторам про те, що не варто виводити кошти.

– Щодо гривні, я вважаю, що на сьогодні ми ситуацію втримали, попри паніку. Ми робили багато різних кроків, стабілізували гривню та заспокоїли ринки. Сьогодні триває зміцнення нацвалюти, – сказав президент на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте.

Володимир Зеленський додав, що візити лідерів європейських країн також знизили ризики валютного ринку України.

З початку року курс гривні помітно знизився. Почалося знецінення національної валюти з двох причин: кризи на ринку енергоресурсів та загрози ескалації з боку Росії.

Минуло кілька тижнів, і нині лише загроза вторгнення в Україну тягне гривню донизу. Точніше, паніка навколо неї.

Якщо українські військові експерти схильні вважати, що в Росії немає ресурсів для масштабної війни проти України, європейські та американські ЗМІ розганяють тези про те, що російські війська от-от перетнуть кордон.

Чи зможе в таких умовах укріпитися національна валюта – читайте у нашому матеріалі.