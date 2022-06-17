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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна завершила посівну і почала збір озимого ячменю

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
посівна в Україні

Мінагрополітики повідомляє, що аграрії України завершили роботи з посівної-2022 та розпочали збір озимого ячменю.

Про це пише пресслужба міністерства у п’ятницю, 17 червня.

– Прогнозовані посіви основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складали 14 163,4 тис. га, що на 2 752,9 тис. га менше від показника минулого року (16 916,3 тис. га), – сказано в повідомленні.

Як уточнюється, за оперативними даними, у загальному результаті всього було засіяно 95% площ від прогнозованих, що становить 13,4 млн га.

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За підсумками найбільша зміна в структурі посівів стосувалася пшениці, кукурудзи, соняшника і сої. 

– Площа посівів ярої пшениці та сої залишилася на рівні попереднього року. Площі посівів під соняшник скоротилися порівняно з минулим роком, але несуттєво, і зберегли високий показник у 4 млн 702 тис. га. Відбулося скорочення посівів кукурудзи: цього року 4 млн 639 тис. проти 5 млн 500 тис. га торік.

Так, всього у 2022 році посіяно:

  • ярої пшениці 191,1 тис. га;
  • ярого ячменю 951,4 тис. га;
  • ярого ріпаку 34,1 тис. га;
  • вівса 159,3 тис. га;
  • гороху 131,0 тис. га;
  • гречки 75,3 тис. га;
  • проса 49,5 тис. га;
  • кукурудзи 4 639,4 тис. га;
  • цукрових буряків 180,6 тис. га;
  • соняшника 4 702,7 тис. га;
  • сої 1 212,6 тис. га;
  • картоплі 1 104,2 тис. га.

Також, за інформацією Держстату, посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,6 млн га, зокрема – озимої пшениці 6,5 млн га, жита 109 тис. га, ячменю – 969 млн га.

Крім того, посів озимого ріпаку проведено на площі 1 млн 414 тис. га.

Тим часом у південних регіонах розпочали збір нового врожаю озимого ячменю. 

– Першими в Україні у жнивні літні поля вийшли аграрії Одещини. В Ізмаїльському районі стартував збір озимого ячменю. Перші обкоси на площі 7 тис. га при врожайності 21 ц/га, дали намолот 14,7 тис. тонн зерна нового врожаю, – повідомляють у міністерстві.

В цілому цього року в Одеській області мають зібрати 1 млн 61 тис. га озимих зернових. Зокрема, 551 тис. га озимої пшениці, 244 тис. га озимого ячменю, 50 тис. га ярого ячменю та 190 тис. га ріпаку.

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