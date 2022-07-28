Липень, 27 в 22:51

Національний банк України минулого тижня оприлюднив прогноз, в якому описується стан української економіки у найближчі два роки.

В прогнозі йдеться, що економіку України чекає криза, яка передбачає падіння ВВП на третину, інфляція у 30% та обвал курсу щонайменше на чверть.

Українське видання Forbes склало п’ять економічних картин України на 2023 рік, поспілкувавшись з економістами.

Зараз дивляться

Десятиліття для відновлення ВВП

За даними Нацбанку, економічний спад на 40% був зафіксований в другому кварталі (квітень–червень). Для хоч якогось відновлення економіки – щорічного зростання у 5-6% – важливою умовою є деблокада портів України на Чорному морі.

З іншого боку, важливим аспектом є тривалість гарячої фази війни. Директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин вважає, що український Центробанк виходить з припущення, що активні бойові дії триватимуть й наступного року.

– Виглядає, що НБУ готує нас до більш песимістичного сценарію. Наш прогноз: якщо бойові дії не перекинуться на наступний рік, темпи зростання ВВП у 2023-му можуть скласти 9%, – вважає він.

Темпи зростання економіки на понад 10% можливі за умови миру на умовах України та відновлення усіх шляхів експорту, вважає очільник департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

– Надалі підтримувати швидкі темпи відновлення буде складно через значні втрати засобів виробництва та робочої сили, – зазначає він. – Руйнування та еміграція суттєво скоротили потенціал економіки, для відновлення може знадобитися десятиліття, навіть за умови активної міжнародної допомоги.

Усі ціни зростуть

Нацбанк прогнозує, що за підсумками 2022 року інфляція в Україні перевищить 30%. Наступний, 2023 рік також може стати роком високих темпів зростання споживчих цін – 20,7%.

– Інфляція на початку війни була інфляцією витрат, але зараз ризикує перетворитися на емісійну, тобто коли зростання цін зумовлено не падінням виробництва, а друком коштів, – вважає експерт CASE Україна та ексзаступник директора департаменту фінстабільності НБУ Євген Дубогриз.

Український регулятор прогнозує з урахуванням того, що йому доведеться “надрукувати” щонайменше 200 млрд грн для фінансування держбюджету. Цьогоріч обсяг емісії складе 400 млрд грн, з яких бюджет Нацбанком був уже поповнений на 225 млрд грн.

– Думаю, що насамперед подорожчають паливо, харчі, транспорт. Основна причина – здорожчання енергоносіїв та палива. Наступного року ще дасться взнаки ефект низької бази порівняння: на початку 2022 року ціни були невисокими, – вважає Дубогриз.

При цьому експерт з CASE Україна допускає, що Кабмін не ризикне підвищувати комунальні тарифи під час воєнного стану.

Курс гривні продовжить знижуватися

Станом на ранок 27 липня курс 1 долара на роздрібному ринку перетнув позначку у 40 грн. При цьому банки продовжують продавати валюту в середньому по 39,8 грн за $1.

Раніше, 21 липня, Нацбанк підвищив рівень офіційного курсу на 25%, до 36,57 грн/$. Як і з першого ж дня війни, він залишатиметься фіксованим.

– Думаю, девальвація триватиме й надалі, питання в її масштабі. За правильних та скоординованих дій НБУ, Мінфіну, взагалі влади до кінця року матимемо не більше 40 грн/$, якщо брати ринковий курс, – зазначає Дубогриз.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну створило низку суттєвих проблем, що продовжать підтримувати рух курсу долара догори. Крім того, стійким виявився попит на імпортні товари та послуги, й він стрімко відновлюється попри кризу та здорожчання валюти, каже експерт Ваврищук.

– Нещодавнього послаблення гривні може бути недостатньо. Тож у майбутньому Національному банку, ймовірно, доведеться знову переглядати курс гривні до долара, – не виключає він.

Водночас залишається проблема з укріплення долара відносно майже усіх світових валют, який у середині липня вперше з 2022 року зрівнявся в ціні з євро, коли попередні близько 20 років євро було дорожчим.

– Долар дорожчатиме до основних валют і далі, у тому числі через війну, адже інвестори сприймають її як “війну в Європі”, віддаючи перевагу активам у США, – пояснює Дубогриз.

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Українці можуть втратити половину доходів

Макроекономічні процеси, за оцінкою Дубогриза, із врахуванням прогнозів інфляції від Нацбанку вплинуть на доходи українців, які впродовж 2022–2023 років можуть впасти більш ніж наполовину.

– Майже 65% коштів населення в банках – це вклади до запитання з символічними відсотками, – каже він. – Так само є проблема із зарплатами – вони будуть підвищуватися, але меншими темпами порівняно з інфляцією, принаймні цього року та більшу частину наступного.

Водночас експерт не вважає, що в Україні буде стрімкий ріст безробіття, а навпаки, на робочу силу буде додатковий попит.

Чи може зимою повторитися криза 1990-х?

На початку червня президент Володимир Зеленський оголосив про початок підготовки уряду до “найскладнішої зими в історії”.

– Зима вимагатиме значних коштів на закупівлю енергоносіїв: газу та палива. Єдиний можливий спосіб це профінансувати – через докапіталізацію держкомпаній та через державні закупівлі. Тобто за рахунок емісії, – переконаний Дубогриз із CASE.

Водночас експерт не вважає, що зимова криза буде подібною до холодних 1990-х, бо в Україні криза не ресурсна, а воєнна. За його словами, в України вистачає ресурсів, а допомога є і триватиме. Втім, війна витрачає більше ресурсів, ніж наразі має Україна, тому основним впливом буде ріст цін, знецінення заощаджень та курс гривні, передбачає Дубогриз.