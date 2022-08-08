Серпень, 08 в 20:14

Банки в Україні зможуть встановлювати свій курс купівлі готівкової валюти. Відповідне рішення ухвалив Національний банк України.

Йдеться про постанову правління НБУ № 172 від 5 серпня цього року. Нею Нацбанк вніс зміни до своєї постанови, якою регулюється робота банківської системи в період воєнного стану (№ 18 від 24 лютого).

Згідно зі змінами, вже з понеділка, 8 серпня, банки можуть купувати в клієнтів готівкову іноземну валюту за власним курсом. Раніше ж він мав бути не нижчим від офіційного курсу Нацбанку, який діє в день здійснення операції. Тобто банкам фактично дозволили купувати валюту дешевше офіційного курсу.

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Водночас умови продажу банками готівкової валюти не змінилися – вони, як і раніше, продовжать це робити за власним курсом.

– Уповноважені установи (банки, – Ред.) здійснюють купівлю та продаж готівкової іноземної валюти за курсом, установленим уповноваженою установою, – йдеться в новій постанові НБУ.

Крім того, Нацбанк прибрав норму, що під час операцій з використанням електронних платіжних засобів, при списанні банками з рахунку клієнта коштів у валюті має використовуватися курс гривні, не нижчий, ніж офіційний курс НБУ (якщо міжбанківський переказ за такою операцією здійснюється у гривні).

Як відомо, з початку повномасштабної війни офіційний курс гривні був зафіксований на рівні 29,25 грн/долар. Проте в липні Національний банк України підвищив офіційний курс одразу на 25% – до 36,57 грн/долар.

Наприкінці липня НБУ посилив вимоги до пунктів обміну валют, щоб мінімізувати спекуляції на валютних курсах. Нацбанк, зокрема, заборонив показувати курси валют на табло обмінників. Куплю-продаж валют там повинні здійснювати з обов’язковим відеоспостереженням.

Днями стало відомо, що НБУ підтримує ідею впровадження в Україні податку в розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій.