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Факти / Україна / Економіка

Євро і долар здешевшали в обмінниках: курс валют в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Євро і долар здешевшали в обмінниках: курс валют в Україні
Фото: Depositphotos

На початку тижня офіційний курс євро в Україні різко зріс. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 14 листопада становить 37,70 грн за €1.

Напередодні вихідних курс був на рівні 36,38 грн за €1. В банках євро і долар також здорожчали, а от в обмінниках валюта мінімально впала у ціні.

Зараз дивляться

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,9 40,9
Долар 39,8 40,3

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,70 40,85
Долар 40,15 40,70

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 37,75 38,74
Долар 36,65 37,44

В обмінниках євро купують за 40,80 грн проти 40,78 грн 13 листопада, а продають за 41 грн (13 листопада було 41,15 грн).

Долар в обмінниках у середньому купують за 40,55 грн проти 40,57 грн 13 листопада, а продають за 40,65 грн (13 листопада було 40,70 грн).

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