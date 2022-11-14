Листопад, 14 в 12:04

На початку тижня офіційний курс євро в Україні різко зріс. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 14 листопада становить 37,70 грн за €1.

Напередодні вихідних курс був на рівні 36,38 грн за €1. В банках євро і долар також здорожчали, а от в обмінниках валюта мінімально впала у ціні.

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Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,9 40,9 Долар 39,8 40,3

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,70 40,85 Долар 40,15 40,70

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 37,75 38,74 Долар 36,65 37,44

В обмінниках євро купують за 40,80 грн проти 40,78 грн 13 листопада, а продають за 41 грн (13 листопада було 41,15 грн).

Долар в обмінниках у середньому купують за 40,55 грн проти 40,57 грн 13 листопада, а продають за 40,65 грн (13 листопада було 40,70 грн).