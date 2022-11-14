Євро і долар здешевшали в обмінниках: курс валют в Україні
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На початку тижня офіційний курс євро в Україні різко зріс. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 14 листопада становить 37,70 грн за €1.
Напередодні вихідних курс був на рівні 36,38 грн за €1. В банках євро і долар також здорожчали, а от в обмінниках валюта мінімально впала у ціні.
Зараз дивляться
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,9
|40,9
|Долар
|39,8
|40,3
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,70
|40,85
|Долар
|40,15
|40,70
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|37,75
|38,74
|Долар
|36,65
|37,44
В обмінниках євро купують за 40,80 грн проти 40,78 грн 13 листопада, а продають за 41 грн (13 листопада було 41,15 грн).
Долар в обмінниках у середньому купують за 40,55 грн проти 40,57 грн 13 листопада, а продають за 40,65 грн (13 листопада було 40,70 грн).