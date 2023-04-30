У травні на готівковому ринку спостерігатимуться певні коливання валютного курсу, водночас суттєвої девальвації гривні не очікується.

Про це Фактам ICTV розповів кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За його словами, у квітні ситуація на валютному ринку була стабільною. Нацбанк продовжував здійснювати валютні інтервенції з метою забезпечення стабільності валютного курсу.

Попит на безготівкову валюту помітно коливався. Якщо протягом тижня 10-14 квітня Нацбанк продав 243 млн доларів, то з 17 по 24 квітня продаж валюти зріс до 560 млн доларів. Це вказує на помітне зростання попиту на валюту наприкінці місяця. Проте аналогічна ситуація спостерігалася і в березні. Тому про формування якоїсь стійкої тенденції зростання попиту на валюту говорити зарано.

Іноземні кредити та гранти надходять в Україну регулярно та в запланованих обсягах. Тому наразі загрози для девальвації безготівкової гривні немає. Тим не менш, у травні експорті надходження можуть скоротитися.

По-перше, це пов’язано з частими блокуваннями РФ Чорноморської зернової ініціативи, а також із погрозами росіян вийти з угоди.

– 18 травня закінчується термін дії зернового коридору. Якщо угоду не буде продовжено, це призведе до скорочення українського експорту та, відповідно, валютних надходжень. У результаті Нацбанк буде змушений збільшити продаж валюти, що може призвести до певного зниження валютних резервів, – каже експерт.

По-друге, до певного скорочення експорту та валютних надходжень також можуть призвести проблеми з вивезенням української аграрної продукції в країни ЄС, адже Єврокомісія з травня забороняє імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та олії.

Серед інших загроз щодо стабільності валютного курсу економіст також вказує активізацію військових дій і збільшення російських ударів по українських промислових та інфраструктурних об’єктах, а також житлових будинках.

Водночас, попри негативні фактори, за прогнозами спеціаліста, Нацбанку вдасться в травні забезпечити стабільність безготівкового курсу гривні.

Що ж до готівкової гривні, то її курс в квітні коливався в межах 37-38,3 грн за долар. За підсумками місяця курс практично не змінився.

Також із 21 квітня Нацбанк розширив можливості банків щодо продажу готівкової валюти населенню – якщо раніше банки мали право продавати її лише в розмірі 100% від купівлі, то тепер вони зможуть продавати валюту в розмірі 120% від купівлі. Це може призвести до збільшення обсягів продажу готівкової валюти.

Проте зараз готівковий валютний курс лише на 1-3 % відхиляється від безготівкового. Оскільки на зростання курсу безготівкової гривні очікувати не варто, то й зростання готівкової гривні не буде.

Натомість для зниження курсу готівкової гривні є значний потенціал.

– Загострення бойових дій і збільшення кількості ворожих атак періодично спричинятимуть паніку та призводитимуть до зниження курсу гривні. На готівковому ринку будуть спостерігатися певні коливання валютного курсу. Тим не менш, суттєвої девальвації гривні в травні не очікується. Курс буде коливатися в межах 37-39 грн за долар, – прогнозує Олександр Хмелевський.

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