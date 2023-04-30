Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Олександр Хмелевський, Економіст

Прогноз курсу валют: експерт розповів, чого очікувати від долара у травні

Прогноз курсу валют: експерт розповів, чого очікувати від долара у травні
Фото: Depositphotos

У травні на готівковому ринку спостерігатимуться певні коливання валютного курсу, водночас суттєвої девальвації гривні не очікується.

Про це Фактам ICTV розповів кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За його словами, у квітні ситуація на валютному ринку була стабільною. Нацбанк продовжував здійснювати валютні інтервенції з метою забезпечення стабільності валютного курсу.

Попит на безготівкову валюту помітно коливався. Якщо протягом тижня 10-14 квітня Нацбанк продав 243 млн доларів, то з 17 по 24 квітня продаж валюти зріс до 560 млн доларів. Це вказує на помітне зростання попиту на валюту наприкінці місяця. Проте аналогічна ситуація спостерігалася і в березні. Тому про формування якоїсь стійкої тенденції зростання попиту на валюту говорити зарано.

Іноземні кредити та гранти надходять в Україну регулярно та в запланованих обсягах. Тому наразі загрози для девальвації безготівкової гривні немає. Тим не менш, у травні експорті надходження можуть скоротитися. 

По-перше, це пов’язано з частими блокуваннями РФ Чорноморської зернової ініціативи, а також із погрозами росіян вийти з угоди.

– 18 травня закінчується термін дії зернового коридору. Якщо угоду не буде продовжено, це призведе до скорочення українського експорту та, відповідно, валютних надходжень. У результаті Нацбанк буде змушений збільшити продаж валюти, що може призвести до певного зниження валютних резервів, – каже експерт.

По-друге, до певного скорочення експорту та валютних надходжень також можуть призвести проблеми з вивезенням української аграрної продукції в країни ЄС, адже Єврокомісія з травня забороняє імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та олії. 

Серед інших загроз щодо стабільності валютного курсу економіст також вказує активізацію військових дій і збільшення російських ударів по українських промислових та інфраструктурних об’єктах, а також житлових будинках.

Водночас, попри негативні фактори, за прогнозами спеціаліста, Нацбанку вдасться в травні забезпечити стабільність безготівкового курсу гривні.

Що ж до готівкової гривні, то її курс в квітні коливався в межах 37-38,3 грн за долар. За підсумками місяця курс практично не змінився.

Також із 21 квітня Нацбанк розширив можливості банків щодо продажу готівкової валюти населенню – якщо раніше банки мали право продавати її лише в розмірі 100% від купівлі, то тепер вони зможуть продавати валюту в розмірі 120% від купівлі. Це може призвести до збільшення обсягів продажу готівкової валюти.

Проте зараз готівковий валютний курс лише на 1-3 % відхиляється від безготівкового. Оскільки на зростання курсу безготівкової гривні очікувати не варто, то й зростання готівкової гривні не буде.

Натомість для зниження курсу готівкової гривні є значний потенціал.

– Загострення бойових дій і збільшення кількості ворожих атак періодично спричинятимуть паніку та призводитимуть до зниження курсу гривні. На готівковому ринку будуть спостерігатися певні коливання валютного курсу. Тим не менш, суттєвої девальвації гривні в травні не очікується. Курс буде коливатися в межах 37-39 грн за долар, – прогнозує Олександр Хмелевський.

Читайте також
Радник Зеленського розповів, коли економіка України повернеться на довоєнний рівень
Прогноз курсу валют: експерт розповів, чого очікувати від долара у травні

Економіка України, Курс долара
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Євро та долар в обмінниках здорожчали: курс валют на 28 квітня
курс євро
Нацбанк України покращив прогноз відновлення економіки у 2023 – що відомо
ВВП гроші
Нацбанк покращив прогноз інфляції на 2023 рік та зберіг облікову ставку на рівні 25%
інфляція
Євро невпинно дорожчає: курс валют в Україні 27 квітня
євро
Євро в обмінниках продовжує дорожчати: курс валют в Україні 25 квітня
курс долара
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Вдосконалена програма іспиту: яким буде цьогорічний мультитест для абітурієнтів
НМТ, тест, школа, універ
Ситуація на передовій: як співпрацюють аеророзвідка та артилерія біля Бахмута
Прогноз курсу валют: експерт розповів, чого очікувати від долара у травні
Б’є на 10 км у тил і швидко змінює позицію: як наші бійці нищать ворога трофейною САУ
Прогноз курсу валют: експерт розповів, чого очікувати від долара у травні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь