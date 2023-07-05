Курс валют на 5 липня: скільки коштують долар та євро

У середу, 5 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,85 грн/€1. Це стільки ж, як і вчора.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 05.07.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40 41 Долар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,10 41,15 Долар 36,70 37,60

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,90 41,10 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,25 41,30 Долар 36,70 37,60

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,25 41,25 Долар 36,80 37,50

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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