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Економіка
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Приват24 не працюватиме у ніч на 3 вересня: що відомо

приват24
Фото: Depositphotos

Онлайн-банкінг Приват24 не працюватиме 3 вересня з 00.00 до 05.00 через регламентні роботи.

Пресслужба банку повідомила, що заплановані роботи проведуть, щоб зробити обслуговування клієнтів більш зручним та безпечним.

— В період проведення робіт 3 вересня з 00:00 до 05:00 ранку триватиме технологічна пауза в роботі цифрового банку Приват24 та Приват24 для бізнесу, – йдеться у повідомленні.

Також у банку попередили про можливі тимчасові затримки в роботі інших банківських сервісів.

У ПриватБанку просять клієнтів врахувати графік регламентних робіт під час користування Приват24.

Нагадаємо, з червня 2023 року у застосунку ПриватБанку можна замовити нову пластикову картку.

Відтепер клієнти можуть замовити нову пластикову картку з доставкою по Україні у відділення та поштомати Нової Пошти.

Джерело: ПриватБанк

Приват24, ПриватБанк
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