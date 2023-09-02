Приват24 не працюватиме у ніч на 3 вересня: що відомо
Онлайн-банкінг Приват24 не працюватиме 3 вересня з 00.00 до 05.00 через регламентні роботи.
Пресслужба банку повідомила, що заплановані роботи проведуть, щоб зробити обслуговування клієнтів більш зручним та безпечним.
— В період проведення робіт 3 вересня з 00:00 до 05:00 ранку триватиме технологічна пауза в роботі цифрового банку Приват24 та Приват24 для бізнесу, – йдеться у повідомленні.
Також у банку попередили про можливі тимчасові затримки в роботі інших банківських сервісів.
У ПриватБанку просять клієнтів врахувати графік регламентних робіт під час користування Приват24.
Нагадаємо, з червня 2023 року у застосунку ПриватБанку можна замовити нову пластикову картку.
Відтепер клієнти можуть замовити нову пластикову картку з доставкою по Україні у відділення та поштомати Нової Пошти.
Джерело: ПриватБанк
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