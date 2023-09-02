Приват24 не працюватиме у ніч на 3 вересня: що відомо

Онлайн-банкінг Приват24 не працюватиме 3 вересня з 00.00 до 05.00 через регламентні роботи.

Пресслужба банку повідомила, що заплановані роботи проведуть, щоб зробити обслуговування клієнтів більш зручним та безпечним.

— В період проведення робіт 3 вересня з 00:00 до 05:00 ранку триватиме технологічна пауза в роботі цифрового банку Приват24 та Приват24 для бізнесу, – йдеться у повідомленні.

Також у банку попередили про можливі тимчасові затримки в роботі інших банківських сервісів.

У ПриватБанку просять клієнтів врахувати графік регламентних робіт під час користування Приват24.

Нагадаємо, з червня 2023 року у застосунку ПриватБанку можна замовити нову пластикову картку.

Відтепер клієнти можуть замовити нову пластикову картку з доставкою по Україні у відділення та поштомати Нової Пошти.

Джерело: ПриватБанк

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.