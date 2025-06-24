Податок на виграш в лотерею 2025: розмір та коли сплачувати

Виграш у державній лотереї вважається доходом, а тому підлягає обов’язковому оподаткуванню. Оскільки національна лотерея діє легально, усі податкові зобов’язання слід виконати у встановлені законом терміни.

Якими податками обкладаються виграші в лотерею та коли їх необхідно сплачувати — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як оподатковується виграш у лотерею: що необхідно платити

Виграш або приз — це кошти, матеріальні цінності чи інші активи, які передаються гравцеві у разі його перемоги в азартній грі, згідно з правилами її проведення.

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В Україні обкладення податком таких доходів регулюється положеннями Податкового кодексу України.

Як зазначено в підпункті 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 ПКУ, до складу загального оподатковуваного доходу громадянина входять виграші та призи, отримані протягом місяця або року.

Згідно з документом, кожен виграш у лотереї обкладається податками із загальною ставкою 23%.

Податок на виграш у лотерею передбачає:

18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% — військовий збір.

Нарахування та сплата ПДФО і військового збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому статтею 168 ПКУ.

Хто сплачує податок на виграш у лотерею

У разі виграшу в азартну гру оподаткуванню підлягає вся сума коштів, що виплачується (перераховується) фізичній особі.

Утримання та сплата (перерахування) ПДФО і військового збору покладається на організатора азартних ігор під час виплати (видачі) виграшу (призу) гравцю.

Інакше кажучи, під час виплати виграшу гравцеві організатор азартної гри зобов’язаний утримати та перерахувати до бюджету податок на прибуток фізосіб і військовий збір з повної суми виграшу.

Це стосується будь-якої форми виплати (грошової чи матеріальної) і здійснюється коштом самого гравця.

Податок на виграш в лотерею в Україні оператору необхідно сплатити у строки, визначені ПКУ для місячного податкового періоду.

Джерело: Державна податкова служба України

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