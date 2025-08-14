Затримка виплат ОГД за загиблих військових: причини та куди звертатися

Родини загиблих захисників та захисниць важко переживають втрату близької людини, але додатково вони змушені долати бюрократичні перепони, щоб отримати законні одноразові виплати.

Чому відбувається затримка виплат одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців та куди звертатися, читайте в нашому матеріалі.

Із чим пов’язана затримка виплат ОГД сім’ям загиблих військовослужбовців

Порядок, умови та терміни призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України під час дії воєнного стану регламентовані Наказом Міністерства оборони України № 45.

Родина загиблого захисника чи захисниці має право на отримання одноразової грошової допомоги. За словами правозахисниці та очільниці УЦЗ прав людини Людмили Денісової, є випадки, коли родини телефонують на гарячу лінію та повідомляють про низку проблем, через які вони не можуть оформити виплати. Це може затягуватися на пів року чи навіть рік.

За словами правозахисниці, причин затримки багато, а одна з них – оформлення документів саме у військовій частині. Тобто все починається з командира військової частини, який повинен вчасно і в повному обсязі надати документи, які за законом належить передати. Зокрема, йдеться про довідки, які підтверджують, що загибель відбулася під час бойового зіткнення, безпосередньо там, де проходили бої.

Потім починається бюрократична тяганина у ТЦК та СП, адже саме ці установи зобов’язані подати запит на отримання документів від військової частини.

Але часто військова частина не надає документи протягом пів року, а ТЦК чи СП повторно не подають запиту або перекладають відповідальність на близьких родичів загиблого. Таким чином, рідні змушені самостійно збирати документи, що, за словами Людмили Денісової, суперечить законодавству.

– Закон чітко визначає, що саме ТЦК та СП мають самостійно оформляти документи та передавати їх на перевірку відповідному органу. Однак родини часто стикаються з браком інформації: вони не знають, куди звертатися і що робити, адже ТЦК та СП не надають роз’яснень. Велика проблема також полягає у відсутності чітких строків розгляду запитів, – наголосила правозахисниця.

Наприклад, місцевий ТЦК протягом семи днів передає пакет документів до обласного ТЦК, але ніким не визначено, скільки часу займає збір цього пакета. Потім обласний ТЦК перевіряє документи та передає їх у департамент соціального забезпечення Міноборони.

Після цього комісія Міноборони розглядає пакет документів, і вже після ухвалення рішення протягом 30 днів виплату перераховують родині. На жаль, граничного терміну на весь процес не встановлено.

Основні причини, чому затримують виплати за загиблого військового:

Затримка документів у військовій частині

Бюрократія в ТЦК та СП

Недостатня поінформованість родин

Відсутність чітких строків розгляду

Перекладання відповідальності на родичів

Є випадки, коли батьки поважного віку не дочекалися допомоги за загиблого сина і померли. Правозахисниця наголошує, що оформити цю допомогу необхідно протягом трьох років від дати загибелі захисника, яка зазначена у свідоцтві про смерть.

Також отримати виплати можуть родини осіб, які зникли безвісти, а потім за рішенням суду були визнані померлими.

Затримка виплат ОГД сім’ям загиблих військовослужбовців: куди звертатися

Правозахисниця зазначає, що бувають випадки, коли виплати були призначені, але родичі їх не отримали. У таких ситуаціях не варто телефонувати командирам чи чиновникам.

Вона радить писати офіційний запит, чому виплати досі не надійшли, адже вони вже призначені. Такий запит направляється до ТЦК та Міністерства оборони, і протягом 30 днів з моменту його отримання відповідні органи зобов’язані надати пояснення та роз’яснити, чому родичі загиблого досі не отримали виплати.

Якщо виплати затримуються або не надаються конкретні відповіді від командування військових частин чи посадових осіб ТЦК та СП щодо опрацювання пакета документів для призначення одноразової грошової допомоги за загиблого, слід невідкладно звертатися до Офісу Омбудсмана України із заявою, у якій потрібно зазначити факти порушення прав.

Звернутися можна за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008, або на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua.

