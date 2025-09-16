15 вересня у Верховній Раді України внесли на розгляд проєкт державного бюджету на наступний рік. Серед нововведень законопроєкту – запровадження нових податкових механізмів, зокрема акцизного податку на солодкі води, включаючи мінеральні та газовані напої з додаванням цукру або інших підсолоджувальних і ароматичних речовин. Ці зміни покликані збільшити доходи державного бюджету та вплинути на структуру податкових надходжень.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про податок на солодку воду в Україні та як уряд планує поповнювати держбюджет.

Чи запроваджений податок на OLX

Прогнозовані доходи державного бюджету на наступний рік формуються з урахуванням очікуваного додаткового надходження коштів, зокрема за рахунок кількох ключових факторів. Зокрема, це зміни до податкового законодавства, передбачені законопроєктами № 14025 та № 9032-1. Це законопроєкти, які дозволять ввести так званий податок на OLX та солодку воду.

Поки що податок на OLX в Україні не запроваджений, але Кабмін не відмовився від ідеї впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, і повторно подав до парламенту відповідний законопроєкт, цього разу під номером 14025.

Документ регламентує оподаткування доходів від продажу товарів або надання послуг через онлайн-сервіси на кшталт OLX, Airbnb, Booking, Uber, Glovo, Bolt, Prom, Rozetka та інші.

Член податкового комітету парламенту Ніна Южаніна зазначила, що Мінфін обіцяє, що за законопроєктом №14025 одноразові невеликі продажі побутових речей українців залишаться поза податковим обтяженням. Проте, за її словами, є важливий нюанс.

Народна депутатка пояснила, що Законопроєкт передбачає, що дохід від продажу товарів через платформи, якщо він не перевищує 12 прожиткових мінімумів на рік (для 2025 року — 36 336 грн), не підлягає оподаткуванню. Однак оператори платформ зобов’язані утримувати ПДФО та військовий збір з кожної операції. Якщо за рік сума продажів фізособи на всіх платформах залишиться нижчою за цей поріг, наступного року після подання річної декларації вона зможе повернути утримані кошти.

Вона підкреслює, що деталі механізму ще потребують уточнення, зокрема щодо того, наскільки ефективно буде працювати повернення коштів для користувачів.

Якщо законопроєкт ухвалять, то це забезпечить додаткові надходження податку на доходи фізичних осіб і військового збору у розмірі 14 млрд грн.

Податок на газовану воду: коли запровадять

Цей податок введуть після ухвалення законопроєкту Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин (реєстр. № 9032-1 від 6 березня 2023 року), що передбачає надходження акцизного податку у сумі 8,5 млрд грн.

У пояснювальній записці до законопроєкту № 9032-1, який передбачає податок на солодку газовану воду, зазначено:

Солодкі газовані напої викликають ожиріння та шкодять здоров’ю. ВООЗ радить обмежувати споживання вільних цукрів протягом життя: спочатку до менше ніж 10% від загальної енергетичної цінності раціону, а згодом — до рівня нижче 5%.

Попри ці рекомендації, у багатьох країнах світу напої з високим вмістом цукру щороку залишаються лідерами продажів. Міжнародні бренди витрачають мільярди доларів на рекламу та спонсорство різних заходів, щоб популяризувати свою продукцію та залучити нових споживачів у різних регіонах.

Швидке зростання неінфекційних захворювань та їхній негативний вплив на суспільство спонукають уряди шукати ефективні методи профілактики, у тому числі через економічні механізми.

Одним із таких інструментів ВООЗ та інші організації вважають оподаткування солодких напоїв, як частину комплексної політики для зменшення поширеності неінфекційних хвороб. Згідно з доповіддю ВООЗ, підвищення ціни на солодкі напої навіть на 20% зменшує їхнє споживання та стимулює перехід на більш здорові альтернативи.

Близько 50 країн світу вже впровадили податки на солодкі напої в різних формах, адаптуючи глобальні рекомендації щодо фіскальної політики до власного контексту та інноваційно використовуючи податкові інструменти для досягнення цілей охорони здоров’я.

Впровадження акцизного податку на солодкі напої також відповідає Директиві ЄС 2020/262 від 19 грудня 2019 року, яка дозволяє державам-членам накладати податки на товари, що формально не є підакцизними.

Ба більше, до прогнозного бюджету включено ефект від покращення системи стягнення податкового боргу, що дозволить отримати додаткові кошти від податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, робіт і послуг у розмірі 26 млрд грн.

