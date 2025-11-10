Національний кешбек — це державна програма, яка повертає частину грошей (кешбек) за певні покупки громадянам.

Кешбек нараховується за покупки у магазинах, які беруть участь у програмі. Проте вже протягом двох місяців спостерігаються затримки у зарахуваннях та виплатах.

Чому не відображається накопичений кешбек за вересень у Дії, читайте в нашому матеріалі.

Національний кешбек за вересень у Дії: чому не відображається

Окремі користувачі на платформі Дія поскаржилися, що гроші за серпень так і не надійшли на рахунки. До того ж не відображається накопичений кешбек за вересень у Дії.

Причини, чому не відображається накопичений кешбек за вересень у Дії:

Нарахування та виплати кешбеку проводяться з невеликою затримкою, іноді на це може знадобитися кілька днів після закінчення місяця через перевірку даних.

Перевищення прогнозованої кількості учасників, тож якщо учасників програми більше, ніж очікувалося, перевірка та нарахування кешбеку потребують більше часу.

Проблеми з банківськими реквізитами або додатком. У такому випадку варто перевірити, чи правильно вказані дані картки та оновлений додаток Дія.

Іноді перед виплатою проводяться внутрішні фінансові процедури та підтвердження сум.

Затримка відображення кешбеку за вересень у Дії та чому немає виплат

У Мінекономіки повідомили, що виплати за програмою Національний кешбек за серпень відбудуться наступного тижня в повному обсязі. Наразі тривають завершальні технічні процедури перед їх переказом.

Як пояснили у відомстві, затримка пов’язана з процесом погодження, адже фактична кількість учасників виявилася більшою, ніж спочатку очікувалося. Серпневі виплати стануть рекордними за всю історію програми — 509 млн грн.

Наступним етапом стартують виплати за вересень. У відомстві й надалі інформуватимуть про хід відновлення виплат.

Програма Національний кешбек є державним механізмом підтримки українського виробництва. Кожна покупка вітчизняного товару сприяє зміцненню економіки.

Координацію програми здійснює Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, у реалізації проєкту беруть участь Міністерство цифрової трансформації, Державна податкова служба, Ощадбанк та інші уповноважені банки.

Технологічним партнером програми є міжнародна платіжна система Mastercard, операційним — компанія Visa.

За інформацією Мінекономіки, станом на зараз у програмі зареєстровано понад 7,3 млн учасників (+4,2 млн з початку року), більше 1 860 українських виробників та майже 400 тис. товарів. Загальна сума нарахованого кешбеку перевищила 5 млрд грн, а обсяг придбаних вітчизняних товарів перевищив 38,5 млрд грн, що підвищило внутрішнє споживання на 8% у харчовій, легкій та фармацевтичній промисловості.

Програма також сприяє детінізації, адже усі операції проходять безготівково, завдяки чому обсяг cashless-розрахунків у роздрібній торгівлі зріс на 12%. Це відчутний ефект для економіки: зростає виробництво, з’являються нові робочі місця та збільшуються податкові надходження.

