Не відображається накопичений кешбек за вересень у Дії: причини та що робити
Національний кешбек — це державна програма, яка повертає частину грошей (кешбек) за певні покупки громадянам.
Кешбек нараховується за покупки у магазинах, які беруть участь у програмі. Проте вже протягом двох місяців спостерігаються затримки у зарахуваннях та виплатах.
Чому не відображається накопичений кешбек за вересень у Дії, читайте в нашому матеріалі.
Національний кешбек за вересень у Дії: чому не відображається
Окремі користувачі на платформі Дія поскаржилися, що гроші за серпень так і не надійшли на рахунки. До того ж не відображається накопичений кешбек за вересень у Дії.
Причини, чому не відображається накопичений кешбек за вересень у Дії:
- Нарахування та виплати кешбеку проводяться з невеликою затримкою, іноді на це може знадобитися кілька днів після закінчення місяця через перевірку даних.
- Перевищення прогнозованої кількості учасників, тож якщо учасників програми більше, ніж очікувалося, перевірка та нарахування кешбеку потребують більше часу.
- Проблеми з банківськими реквізитами або додатком. У такому випадку варто перевірити, чи правильно вказані дані картки та оновлений додаток Дія.
- Іноді перед виплатою проводяться внутрішні фінансові процедури та підтвердження сум.
Затримка відображення кешбеку за вересень у Дії та чому немає виплат
У Мінекономіки повідомили, що виплати за програмою Національний кешбек за серпень відбудуться наступного тижня в повному обсязі. Наразі тривають завершальні технічні процедури перед їх переказом.
Як пояснили у відомстві, затримка пов’язана з процесом погодження, адже фактична кількість учасників виявилася більшою, ніж спочатку очікувалося. Серпневі виплати стануть рекордними за всю історію програми — 509 млн грн.
Наступним етапом стартують виплати за вересень. У відомстві й надалі інформуватимуть про хід відновлення виплат.
Програма Національний кешбек є державним механізмом підтримки українського виробництва. Кожна покупка вітчизняного товару сприяє зміцненню економіки.
Координацію програми здійснює Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, у реалізації проєкту беруть участь Міністерство цифрової трансформації, Державна податкова служба, Ощадбанк та інші уповноважені банки.
Технологічним партнером програми є міжнародна платіжна система Mastercard, операційним — компанія Visa.
За інформацією Мінекономіки, станом на зараз у програмі зареєстровано понад 7,3 млн учасників (+4,2 млн з початку року), більше 1 860 українських виробників та майже 400 тис. товарів. Загальна сума нарахованого кешбеку перевищила 5 млрд грн, а обсяг придбаних вітчизняних товарів перевищив 38,5 млрд грн, що підвищило внутрішнє споживання на 8% у харчовій, легкій та фармацевтичній промисловості.
Програма також сприяє детінізації, адже усі операції проходять безготівково, завдяки чому обсяг cashless-розрахунків у роздрібній торгівлі зріс на 12%. Це відчутний ефект для економіки: зростає виробництво, з’являються нові робочі місця та збільшуються податкові надходження.