Наразі українці, яких вдалося звільнити з полону, поступово починають нове життя. Вони відновлюються, борються зі страхами та намагаються повернутися до звичного ритму.

Держава підтримує їх у цьому процесі, надаючи фінансову допомогу, щоб полегшити перші кроки після повернення додому.

Про те, як отримати 50 тисяч гривень для звільнених з полону цивільних, читайте в нашому матеріалі.

Хто може отримати 50 000 грн для звільнених з полону цивільних

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що українці, які були незаконно утримані в полоні Росією, можуть отримати разову допомогу 50 000 гривень для звільнених з полону цивільних. Ця підтримка призначена виключно для цивільних осіб.

Як отримати виплати для звільнених з полону цивільних:

Для оформлення виплати потрібно звернутися до Міністерства розвитку громад та територій України.

До заявки обов’язково додається довідка від Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення осіб, незаконно позбавлених волі.

Цивільні, які повернулися самостійно, мають додатково надати документ, що підтверджує їхній статус потерпілого у кримінальному провадженні, який видають правоохоронні органи.

Крім фінансової допомоги, звільнені громадяни отримують необхідні базові речі, зокрема продукти, засоби гігієни, сезонний одяг та взуття. Вони також мають право на безкоштовну медичну, правничу та соціальну підтримку.

Окремо для тих, кому Комісія підтвердила факт позбавлення свободи через збройну агресію Росії, передбачена одноразова допомога у розмірі 100 000 грн після звільнення, а також щорічна виплата такої ж суми за кожен рік перебування у полоні. Ця допомога також поширюється на членів сім’ї.

За останніми даними, вже виплачено майже 12 000 таких допомог, загальна сума становить близько 1,2 млрд грн – із них 359 млн грн становить одноразова допомога, а 818,7 млн грн – щорічні виплати.

Фото: Координаційний штаб

