Початок нового року традиційно викликає багато запитань щодо соціальних виплат, адже саме в січні відбуваються перші фінансування та вступають у дію нові норми бюджету.

Коли буде фінансування соціальних виплат у січні 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Коли фінансування соціальних виплат у січні 2026 в Україні

У Пенсійному фонді України (ПФУ) повідомили, чи було фінансування соціальних виплат у січні 2026 року. Отже, станом на 4 січня держава вже розпочала фінансування соціальних виплат у січні 2026, про що свідчать офіційні дані Пенсійного фонду:

Зокрема, на пенсійні виплати вже спрямували 2,5 млрд грн.

Із цієї суми 1,1 млрд грн виплачено через АТ Укрпошта, ще 1,4 млрд грн через уповноважені банки.

На оплату лікарняних профінансовано 50,1 млн грн.

Фінансування відбувається поетапно з перших днів місяця. Уже в січні органи Пенсійного фонду надали понад 63 тис. послуг громадянам, які звернулися за консультаціями або перерахунками.

Фінансування соціальних виплат у січні 2026: що змінилося на початку року

Однією з ключових змін з 1 січня 2026 року стало підвищення мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2026 року вона зросла з 8 000 до 8 647 грн. Це автоматично вплинуло на низку соціальних виплат, насамперед на пенсійне забезпечення.

Збільшення мінімалки стало підставою для перегляду мінімальної пенсії для осіб, що не працюють, віком від 65 років із повним страховим стажем. Відтепер така пенсія не може бути меншою за 3 458,80 грн, що становить 40% від мінімальної зарплати.

Ба більше, з урахуванням нового рівня мінімальної зарплати зросли щомісячні грошові виплати громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Ідеться, зокрема, про Героїв України та кавалерів державних нагород, присвоєних із 2014 року.

Із 1 січня 2026 року також переглянуто прожитковий мінімум. Для осіб, які втратили працездатність, він зріс із 2 361 до 2 595 грн. Це стало підставою для перерахунку мінімальних і максимальних пенсій, а також усіх надбавок і доплат, що залежать від цього показника.

Для пенсіонерів, що не працюють, із повним страховим стажем мінімальна пенсія за віком зросла на 234 грн і тепер становить 2 595 грн. Тим, хто має понаднормовий стаж, також перерахували доплати, тож за кожен повний “зайвий” рік стажу пенсія збільшується на 1% від зазначеної суми.