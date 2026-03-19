У квітні українці продовжать платити за світло за звичними тарифами, зміни не передбачені.

Тариф на світло у квітні 2026 року

У квітні платіжки за електроенергію для українців не зміняться. Для побутових споживачів, як і під час опалювального сезону продовжить діяти єдиний тариф – 4,32 грн за кВт·год, а остаточна сума залежить від обсягів фактичного споживання.

До 30 квітня 2026 року для домогосподарств з електроопаленням зберігаються пільгові умови: у межах споживання до 2000 кВт·год на місяць тариф становить 2,64 грн за кВт·год, тоді як перевищення цього ліміту оплачується за стандартною ставкою 4,32 грн за кВт·год.

Окремі категорії населення можуть користуватися знижками — від 25% до повного звільнення від оплати. Йдеться про осіб з інвалідністю, учасників бойових дій, пенсіонерів у сільській місцевості та інші соціально вразливі групи.

Зменшити витрати також можна завдяки двозонному лічильнику: у нічний період з 23:00 до 07:00 електроенергія коштує 2,16 грн за кВт·год.

Двозонний тариф: як перейти

Для переходу на двозонний тариф необхідно звернутися до оператора системи розподілу за місцем проживання та подати відповідну заяву з пакетом документів.

Лічильник можна придбати самостійно або через оператора, головне — щоб він був сертифікований і відповідав технічним вимогам.

Нагадаємо, уряд не планує підвищення тарифів на електроенергію, зважаючи на поточні умови та ситуацію в енергосистемі.

