Кабінет міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки.

Саме цей документ визначає основні параметри бюджетної політики держави на найближчі три роки та містить прогноз щодо розвитку економіки, соціальних стандартів, державних фінансів і курсу гривні.

Економісти закликають не сприймати окремі показники як остаточний сценарій розвитку подій.

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За їхніми словами, документ розроблений на кілька років уперед, тоді як перебіг війни та обсяги міжнародної допомоги можуть суттєво змінити нинішні розрахунки.

Що передбачає бюджетна декларація на 2027 рік та як її оцінюють експерти, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Бюджетна декларація на 2027 рік: що передбачає

За інформацією Міністерства фінансів, Бюджетна декларація на 2027-2029 роки розроблена за двома сценаріями.

Основним є базовий сценарій, який передбачає суттєве покращення безпекової ситуації вже з 2027 року. Саме він ліг в основу всіх макроекономічних прогнозів.

Також уряд підготував сценарій стійкості на випадок, якщо активна фаза війни триватиме довше. У такому разі можуть переглядатися насамперед видатки на сектор безпеки й оборони.

За прогнозом уряду, у 2027 році економіка має зрости на 4,5%, а номінальний валовий внутрішній продукт сягнути 11,53 трлн грн. Середньомісячна заробітна плата, згідно з декларацією, становитиме 35 010 грн, а інфляція наприкінці року очікується на рівні 8,9%.

Також у документі зазначено, що доходи державного бюджету у 2027 році мають становити 3,01 трлн грн, що більше, ніж передбачено планом на 2026 рік.

Окремий блок декларації присвячений міжнародній підтримці. Уряд розраховує, що у 2027 році Україна продовжить отримувати фінансову допомогу від міжнародних партнерів, зокрема в межах програм Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду.

Бюджетна декларація 2027: які зміни чекають на українців

Документ також передбачає поступове підвищення соціальних стандартів.

Зокрема, уряд планує підвищувати мінімальну заробітну плату темпами, які випереджатимуть прогнозовану інфляцію.

Крім того, прожитковий мінімум у 2027 році має зрости на рівень інфляції плюс ще два відсоткові пункти. Деталі дізнавайтеся тут.

У Кабміні також заявляють про продовження підтримки ветеранів і громадян, які постраждали внаслідок війни, а також про створення умов для повернення вимушених переселенців з-за кордону та відновлення людського капіталу.

Бюджетна декларація на 2027 рік: чи можна довіряти прогнозам

Попри детальні макроекономічні розрахунки, економісти радять ставитися до довгострокових прогнозів обережно.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для Фактів ICTV пояснив, що найбільш достовірними зазвичай є показники лише першого року бюджетної декларації.

За його словами, документ складається одразу на три роки, однак передбачити, як змінюватиметься економічна ситуація у 2028 чи 2029 роках, практично неможливо.

Експерт наголошує, що сьогодні курс гривні значною мірою залежить від міжнародної фінансової допомоги та валютних надходжень. Основним продавцем валюти на ринку фактично залишається Національний банк України, а тому майбутня динаміка курсу безпосередньо залежатиме від того, якою буде підтримка міжнародних партнерів.

Олег Пензин вважає середній річний курс у межах 48 грн/$1 на 2027 рік цілком ймовірним. Проте, за його словами, робити точні прогнози на більш віддалену перспективу нині складно, адже багато залежатиме від безпекової ситуації та міжнародної фінансової підтримки.

Також економіст прокоментував підвищення соціальних стандартів, зокрема мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для різних категорій населення. За його словами, їхнє збільшення у 2027 році порівняно з 2026-м становитиме орієнтовно 10%.

Як зазначає Пендзин, це приблизно відповідає рівню інфляції за 2026 рік. Тож таке підвищення передбачає лише збереження купівельної спроможності соціальних стандартів на рівні інфляції.

Тобто якогось суттєвого зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму Бюджетна декларація на 2027 рік, на думку економіста, не передбачає.

Що кажуть про прогноз курсу долара

Одним із найбільш обговорюваних пунктів бюджетної декларації став прогноз курсу гривні. Документ передбачає поступове послаблення національної валюти, а до кінця 2029 року курс долара закладено на рівні 51,5 грн.

Утім, інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що такі цифри не варто сприймати як точний прогноз.

За його словами, уряд зобов’язаний закладати макроекономічні показники до бюджетної декларації, однак під час повномасштабної війни прогнозувати курс валюти на кілька років уперед фактично неможливо.

Фурса не називає прогнозований рівень курсу нереалістичним. На його думку, курс у межах 50-51 грн/$1 цілком можливий, однак він може бути досягнутий раніше, ніж передбачено в документі.

Економіст також наголошує, що нині валютний ринок значною мірою контролює Національний банк. Незначні коливання курсу, які спостерігаються зараз, він називає елементом поступового переходу до більш гнучкого курсоутворення, а не ознакою різкої девальвації гривні.

Як уряд, так і експерти визнають, що значна частина прогнозів залежатиме від перебігу війни, обсягів міжнародної підтримки та загальної економічної ситуації, тому окремі показники можуть ще неодноразово переглядатися.

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