Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала роботу щодо другого та третього переглядів програми розширеного фінансування (EFF) для України. За результатами переглядів наша країна може отримати $1,67 млрд.

Про це повідомили в Національному банку України (НБУ).

Перегляд програми МВФ для України

Представники Національного банку України долучаться до роботи місії МВФ. У межах перегляду заплановані зустрічі з керівництвом та експертами Фонду.

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Сторони обговорять прогрес України у виконанні програми EFF, результати погоджених заходів, а також подальші пріоритети економічної та фінансової політики.

Окрему увагу приділять забезпеченню макрофінансової стабільності, підтриманню стійкості фінансової системи та виконанню структурних маяків програми.

Місія працюватиме у гібридному форматі. Зустрічі представників України та МВФ відбуватимуться у Львові та Варшаві, а фахівці НБУ також долучатимуться до обговорень онлайн.

У Нацбанку наголошують, що співпраця з Міжнародним валютним фондом залишається важливою для збереження макрофінансової стабільності України, підтримання довіри міжнародних партнерів та залучення необхідного зовнішнього фінансування в умовах повномасштабної війни.

За підсумками другого та третього переглядів програми розширеного фінансування EFF Україна може отримати $1,67 млрд.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що МВФ допоможе Україні залучити частину коштів, необхідних для підтримки фінансової стабільності держави у 2027 році.

Джерело : НБУ

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