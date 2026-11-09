Україна може отримати $1,67 млрд: МВФ розпочав перегляд програми фінансування
- Місія МВФ розпочала другий і третій перегляди програми EFF для України.
- У перегляді братимуть участь представники Національного банку.
- Зустрічі відбуватимуться у Львові та Варшаві, частина фахівців долучатиметься онлайн.
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала роботу щодо другого та третього переглядів програми розширеного фінансування (EFF) для України. За результатами переглядів наша країна може отримати $1,67 млрд.
Про це повідомили в Національному банку України (НБУ).
Перегляд програми МВФ для України
Представники Національного банку України долучаться до роботи місії МВФ. У межах перегляду заплановані зустрічі з керівництвом та експертами Фонду.
Сторони обговорять прогрес України у виконанні програми EFF, результати погоджених заходів, а також подальші пріоритети економічної та фінансової політики.
Окрему увагу приділять забезпеченню макрофінансової стабільності, підтриманню стійкості фінансової системи та виконанню структурних маяків програми.
Місія працюватиме у гібридному форматі. Зустрічі представників України та МВФ відбуватимуться у Львові та Варшаві, а фахівці НБУ також долучатимуться до обговорень онлайн.
У Нацбанку наголошують, що співпраця з Міжнародним валютним фондом залишається важливою для збереження макрофінансової стабільності України, підтримання довіри міжнародних партнерів та залучення необхідного зовнішнього фінансування в умовах повномасштабної війни.
За підсумками другого та третього переглядів програми розширеного фінансування EFF Україна може отримати $1,67 млрд.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що МВФ допоможе Україні залучити частину коштів, необхідних для підтримки фінансової стабільності держави у 2027 році.