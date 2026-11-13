Робота у сфері культури охоплює чимало напрямів, від організації дозвілля та проведення заходів до збереження історичної спадщини й розвитку мистецтва. Працівники цієї галузі щодня долучаються до культурного життя громад та забезпечують роботу відповідних установ.

Чи буде підвищення зарплат працівникам культури та що пропонують урядовці, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи буде підвищення зарплат працівникам культури в Україні

Як повідомили у Кабміні, з 1 січня 2027 року в Україні почнеться перший етап реформи оплати праці працівників культурної сфери. Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення посадових окладів у державних і комунальних закладах культури. Зміни також стосуватимуться працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги.

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Про запуск реформи повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України — міністерка культури Тетяна Бережна. За її словами, над підготовкою змін команда працювала шість місяців. Наступним кроком має стати перехід до сучасної та прозорої моделі оплати праці.

На скільки підвищать зарплати працівникам культури у 2027 році

Рішення уряду передбачає збільшення посадових окладів, розрахованих за Єдиною тарифною сіткою, на 70%. Заплановане підвищення зарплат працівникам культури з 1 січня 2027 року.

Окремо визначено умови для працівників державних і комунальних закладів культури, посадові оклади яких встановлюють із застосуванням підвищувальних коефіцієнтів до 1,3 включно. Для цієї категорії оклади збільшать на 40%.

Фактичний розмір виплат залежатиме й від інших складових заробітної плати.

Хто відповідатиме за підвищення виплат

Уряд доручив обласним і Київській міській державним адміністраціям, а також військовим адміністраціям забезпечити виконання рішення в установах, які перебувають у сфері їхнього управління.

Органам місцевого самоврядування рекомендували застосовувати нові правила оплати праці в комунальних закладах. Також їм запропонували підвищувати ефективність мережі культурних установ, щоб кошти, вивільнені завдяки таким змінам, спрямовувати на збільшення зарплат працівників.

Для чого проводять реформу оплати праці

Підвищення окладів є першим етапом комплексної реформи оплати праці в культурній сфері. Її реалізація передбачена Стратегією розвитку культури в Україні до 2030 року.

Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак пояснила, що зміни мають стати частиною оновлення системи оплати праці в бюджетному секторі. Серед завдань — запровадження спільних і зрозумілих принципів, справедлива винагорода за роботу та підвищення конкурентоспроможності професій, які фінансуються з бюджету.

У Міністерстві культури очікують, що реформа допоможе зробити роботу в культурній сфері престижнішою, зберегти фахівців в Україні та посилити спроможність культурних установ під час війни й у період післявоєнного відновлення.

Джерело: Кабінет міністрів України

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