Народний депутат Вадим Новинський опублікував статтю Від формули Штайнмаєра до Української формули миру, в якій виклав своє бачення кроків, що необхідно зробити для встановлення миру на Донбасі та в Україні в цілому.

Підтримуючи заклики до миру, які сьогодні звучать в Україні, Вадим Новинський підкреслює і частіші спроби зриву Мінського процесу, тиск вулиці на ухвалення рішень, спроби реваншу політичних яструбів.

Одночасно він говорить і про недосконалість формули Штайнмаєра, яка не дає відповідей на багато гострих запитань і є лише спробою колективного Заходу створити видимість вирішення проблеми, але не вирішити її повністю.

Новинський пропонує під час зустрічі в нормандському форматі розробити і ухвалити документ, який мав би обов’язковий характер для всіх сторін конфлікту.

Також пропонується змістити акценти у переговорному процесі, а в Мінську створити міжпарламентську групу з депутатів Верховної Ради України, Державної Думи Російської Федерації, а також повноважних представників ОБСЄ з можливою участю з правом дорадчого голосу представників народних зборів самопроголошених республік.

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Низка кроків із забезпечення миру потребує ухвалення невідкладних законодавчих актів, і створення подібної групи може прискорити та полегшити ухвалення законопроектів.

Формула миру, на думку Новинського, складається з трьох складових: Гуманність – Діалог – Соборність.

Політик пропонує заходи з відновлення єдиного гуманітарного простору в Україні. Важливу роль в цьому процесі він відводить засобам масової інформації, які зіграли не найпозитивнішу роль у поглибленні розколу в країні.

Тепер Новинський пропонує ЗМІ зробити інформаційний розворот з метою створення ґрунту для примирення громадян України.

Також Новинський пропонує створення в структурі Кабінету міністрів посади віце-прем’єра з питань реінтеграції Донбасу – для координації дій профільних міністерств і спрощення безлічі бюрократичних процедур в системі виконавчої влади.

Політик закликає до пожвавлення діалогу на рівні простих громадян, бізнес-структур, до зняття економічної блокади і транспортного сполучення. Відродження Донбасу, на думку Новинського, має стати спільною справою всіх українців, прикладом соборності в її первісному розумінні.

Новинський вважає, що на перехідний період необхідно закріпити проведення виборів на Донбасі на мажоритарній основі (в цьому регіоні немає українських політичних партій).

Також пропонується створення постійного Форуму щодо Донбасу як важливого ​​майданчика для обговорення і вирішення гострих питань, що виникають під час реінтеграції.

До статті додається поетапний і детальний план встановлення миру. Він складається з трьох основних етапів і низки кроків, які необхідно пройти найближчим часом. Водночас Новинський вважає, що до справжнього миру ми будемо йти довго.

– Необхідно розуміти, що остаточний мир прийде на нашу землю не скоро. Мир не настає відразу після того, як висохне чорнило на підписаних мирних договорах. Мир – це тривалий процес, і в багатьох країнах до його досягнення йдуть дуже довго. Війна – це не просто взаємні ненависть і образи. Це людські трагедії, горе, позбавлення, втрата рідних і близьких. Але наше завдання – зробити все, щоб цей процес пройшов максимально швидко, – констатує Новинський.

До слова, раніше Вадим Новинський говорив про те, що Опоблок підтримає всі мирні ініціативи Володимира Зеленського.

Джерело: Факти