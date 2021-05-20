20 травня Верховна Рада проголосувала за призначення Олександра Кубракова новим міністром інфраструктури. Його кандидатуру підтримали 284 народних депутати.

На цій посаді він змінив Владислава Криклія, звільненого парламентом 18 травня.

До вступу на посаду Олександр Кубраков очолював Укравтодор.

Народився він 20 серпня 1982 року в Першотравенську Дніпропетровської області.

За освітою – маркетолог. Опанував фах Олександр Кубраков у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана.

Почав трудову діяльність у 2004 році на посаді маркетинг-менеджера в ЗАТ Пріоком.

Через два роки очолив відділ у компанії Київстар.

У 2007 році почав керувати управлінням стратегічного маркетингу у банку Фінанси та Кредит.

Через два роки знову повернувся до компанії Київстар на керівну посаду – начальника відділу маркетингу фіксованого бізнесу.

Із 2011 до 2015 року Олександр Кубраков був радником міського голови Києва.

Відразу після цього він очолив проектний офіс Міністерства юстиції.

За рік почав керувати сектором телекомунікацій та IT в Офісі ефективного регулювання.

У серпні 2019 року став народний депутатом України від партії Слуга народу, а вже 19 листопада розпорядженням Кабінету Міністрів України Олександра Кубракова призначили на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Кадрові призначення до Кабміну

20 травня 2021 року Верховна Рада України вирішує низку кадрових призначень до Кабміну.

На посаду міністра інфраструктури призначили Олександра Кубракова, на посаду міністра охорони здоров’я – Віктора Ляшка.

Після перерви депутати розглянуть подання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про призначення на посаду першого віце-прем’єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка.

Джерело: Укравтодор

Фото: Укравтодор