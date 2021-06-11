В Офісі президента назвали найбільш дружні до України країни. Це ключові союзники в питанні стратегічного співробітництва.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

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За його словами, найбільш дружніми до України державами є: США, Канада, Туреччина, Литва, Польща, а також всі балтійські країни.

Сибіга зазначив, що Україна готова далі продовжувати розширювати коло дружніх країн.

Заступник голови ОП також наголосив, що Угорщина є важливим партнером для України.

Вступ України в НАТО

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка підтримує членство України в НАТО.

За його словами, для потенційного приєднання до Північноатлантичного Альянсу Україна має всі необхідні інструменти.

Детальніше про питання вступу України в НАТО читайте в матеріалі Фактів ICTV.