Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Стало відомо, які країни Україна вважає найбільш дружніми

Стало відомо, які країни Україна вважає найбільш дружніми

В Офісі президента назвали найбільш дружні до України країни. Це ключові союзники в питанні стратегічного співробітництва.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

Читайте
Країни Балтії перед самітом НАТО заявили про підтримку України

За його словами, найбільш дружніми до України державами є: США, Канада, Туреччина, Литва, Польща, а також всі балтійські країни.

Сибіга зазначив, що Україна готова далі продовжувати розширювати коло дружніх країн.

Заступник голови ОП також наголосив, що Угорщина є важливим партнером для України. 

Вступ України в НАТО

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка підтримує членство України в НАТО. 

За його словами, для потенційного приєднання до Північноатлантичного Альянсу Україна має всі необхідні інструменти.

Детальніше про питання вступу України в НАТО читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Українська правда

Фото: УНІАН

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка