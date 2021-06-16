Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Україна здатна зміцнити ЄС після виходу Великої Британії – Зеленський

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю західним ЗМІ зізнався, що вважає модель Євросоюзу досить крихкою, особливо після того, як спільноту залишила Велика Британія.

Проте, на його думку, зміцнити Євросоюз, як і НАТО, може членство України.

– Те, що є в геополітиці сьогодні, я відчуваю – особливо після того, як Велика Британія вийшла з Євросоюзу, – що модель досить крихка. І Україна якраз – дуже потужна країна з точки зору зміцнення і ЄС, і НАТО. Я так вважаю. Можливо, я помиляюсь і дуже добре про нас думаю, – наголосив глава держави.

Читайте
Я доживу до цього дня: Маасікас про вступ України до ЄС та рівень життя у країні

У промові до Дня Європи, який відзначався 14 травня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов’язково стане членом Європейського союзу.

За його словами, Україна є центром і серцем Європи, а українці є європейцями не тільки географічно, а й за цінностями.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка