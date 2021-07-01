Україна в НАТО – це страх дитинства для Росії: головне з інтерв’ю Зеленського

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю українським журналістам. Глава держави пояснив, чому українці та росіяни не один народ, чому Росію так цікавить членство України в НАТО, а також поділився, чи готовий він зустрітися з Путіним.

Чому українці та росіяни – не один народ

На думку президента, громадяни України та Росії мають багато спільного – перемога над фашизмом, трагедії, історія, сусідство, родинні зв’язки.

Глава держави сподівається, що щось спільне може бути й в майбутньому, якщо не припиниться тотальне розділення країн. Однак, за словами Зеленського, українці та росіяни – точно не один народ.

– Повторю ще раз, ми не один народ. Були б ми одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою розвивався жовто-блакитний прапор… У кожного з нас свій шлях. Але мета у нас дійсно повинна бути одна – закінчити війну на Донбасі, повернути Україні її території.

Зустріч з Путіним

Глава держави заявив про готовність до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, якщо його цікавить обговорення важливих питань, які прямо стосуються двох держав.

– У будь-якому випадку, підготовка до цього непростого матчу триває.

Росіяни не хочуть ескалації

На думку президента, російський народ також очікує завершення війни на Донбасі. Росіяни не хочуть ескалації, про що свідчив їх відкритий інтерес, коли Зеленський запропонував Путіну Зустрітися для пошуку миру.

Глава держави підкреслив, що на російське суспільство тисне пропаганда, яка дезінформує та породжує ненависть до сусідів.

– Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні суспільство не може ставити питання відкрито про війну і про ціну війни. Але ми також прекрасно розуміємо, що в російському суспільстві немає бажання продовжувати агресію проти України.

Чому членство України в НАТО так хвилює Москву

Зеленський не має сумнівів, що європейський та євроатлантичний курс України дуже хвилює Росію. Однак наша держава самостійно вибирає, як саме реалізовувати національні інтереси.

Президент висловив думку, що вступ України до НАТО це для РФ як “страх з дитинства”.