Стефанчук анонсував можливе проведення позачергової сесії Ради

Верховна Рада може у серпні зібратися на позачергову сесію, прогнозує перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, поточний пленарний тиждень останній, але, “ймовірно, на нас очікує щонайменше ще урочисте засідання 24 серпня”.

– І можлива ще одна позачергова сесія, присвячена тим чи іншим важливим для держави питанням, – уточнив Стефанчук під час погоджувальної ради.

Тому він звернувся до голів комітетів з проханням проаналізувати план законопроектних робіт, яка ситуація у роботі з Кабміном та іншими суб’єктами законодавчої ініціативи, щоб мати уявлення про можливість його виконання до кінця року.

Поточного пленарного тижня Верховна Рада збереться на два позачергових засідання – 13 та 15 липня.

У вівторок нардепи розглянуть закони про легалізацію медичного канабісу та штрафи за контрабанду, а у четвер – електронні адмінпослуги, екологічний блок про захист лісів і зменшення шкідливих викидів.

Фото: Руслан Стефанчук