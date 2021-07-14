Соцмережа Facebook повернула пост посла України в Чеській республіці із критикою статті Путіна, який видалила напередодні через нібито мову ворожнечі.

14 липня український посол Євген Перебийніс повідомив про це на особистій сторінці.

– Фейсбук повернув мій пост на місце. Пишуть, що не так зрозуміли) Дякую всім за підтримку, – написав дипломат.

Пост, який намагався видалити Facebook, не містив назви жодної національності, однак соціальна мережа назвала його таким, що розпалює ненависть і ворожнечу.

У ньому Перебийніс заперечує слова Путіна про єдність народів та їх братність.

– Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають, – написав політик.

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Після видалення Перебийніс відреагував наступною публікацією з питанням, яке слово суперечить правилам Facebook та розпалює ворожнечу.

Фото: Євген Перебийніс