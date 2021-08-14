У Бердянську відкрили новий дивізіон Морської охорони

У Бердянську пройшла церемонія відкриття пункту базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби, який побудовано за підтримки Сполучених Штатів Америки.

Повноцінний дивізіон ДПСУ було створено 2021 року.

Його військове містечко звели в рамках міжнародної програми розвитку потенціалу морської прикордонної безпеки.

Будинки там побудовано за модульним типом і в разі необхідності можуть бути демонтовано та перевезено на нове місце дислокації підрозділу.

Це стало відповіддю на системне нарощування Росією військової потенціалу в Азовському морі і перекидання туди бойових кораблів і катерів.

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В свою чергу радник посольства США в Україні Кевін Кільер нагадав, що Київ отримує допомогу від Вашингтона по лінії посилення ВМС вже на протязі трьох років.

На це Білий дім витратив $ 6 млн на військово-технічну підтримку і ще $ 4 млн на об’єкти в Бердянську та Маріуполі.

– І це лише початок. Нещодавно в Одесі стартував новий етап проектування Центру технічної підтримки, на який в цілому буде витрачено $ 12 млн, – сказав він.

Крім того, з наступного року почнеться передача ВСУ кораблів різних типів на таку ж суму. Поставка передбачає додаткові транспортні засоби, спорядження для дайвінгу та іншої правоохоронної діяльності.