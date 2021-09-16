Європейський парламент затвердив доповідь щодо подальших політичних відносин між Євросоюзом та Росією. У ній згадується і Україна.

Про деталі доповіді повідомив сьогодні на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Поки я проводив цей брифінг і відповідав на ваші запитання, з’явилася позитивна новина: були опубліковані результати голосування за доповідь Європейського парламенту про майбутнє відносин Європейського союзу з Російською Федерацією, – розповів він.

Кулеба наголосив, що Україна вітає рішення Європарламенту та оцінює документ позитивно.

За словами очільника МЗС, одним із ключових пунктів доповіді є неможливість повернення до нормальних відносин з Росією, допоки Москва не припинить агресивну політику, зокрема і щодо України.

– Одним із головних підходів, який визначив Європейський парламент щодо відносин з РФ, є неможливість повернення до нормальної співпраці – те, що називається business as usual, допоки Росія не припинить агресивну політику та гібридну війну проти Євросоюзу, країн Східного партнерства, до якого належить і Україна. А територіальна цілісність України, Молдови та Грузії не буде відновлена в межах міжнародно визнаних кордонів, – наголосив Кулеба.

У цій доповіді Європарламент рекомендував Євросоюзу готуватися до подальшого розширення санкцій проти Росії. Як уточнив Кулеба, в цьому контексті згадується і діяльність РФ, пов’язана з запуском газопроводу Північний потік-2.

Не залишилися поза увагою Європарламенту і нещодавні арешти в окупованому Криму.

– Для нас особливо важливо, що Європарламент почув Україну та не залишив непоміченими нещодавні брутальні арешти окупаційної влади в Криму – Нарімана Джеляля та чотирьох інших кримськотатарських лідерів. Вони теж згадані в цій доповіді Європарламенту, – заявив Кулеба.

Крім того, в доповіді Європарламент підтримав Кримську платформу.

Про що йдеться у тексті доповіді?

Згідно з повідомленням на сайті Європарламенту, доповідь була схвалена 494 голосами (103 євродепутати висловилися проти, а 72 утрималися).

Доповідачем був литовський політик Андрюс Кубілюс.

Оцінюючи стан відносин між ЄС та Росією, Європейський парламент зазначив, що розрізняє російський народ та режим президента РФ Володимира Путіна. Останній, згідно з доповіддю, є застійною авторитарною клептократією на чолі з довічним президентом, оточеним колом олігархів.

Водночас депутати Європарламенту наголошують, що демократичне майбутнє для Росії можливе. Для цього рекомендовано ухвалити стратегію ЄС зі стимулами для зміцнення демократичних тенденцій у РФ.

У доповіді зазначається, що Євросоюз повинен зміцнити відносини із США та іншими однодумцями, аби врівноважити зусилля Росії та Китаю щодо послаблення демократії у всьому світі.

Також наголошується, що Євросоюз повинен за необхідності запроваджувати санкції проти Росії, протидіяти незаконним фінансовим потокам та підтримувати правозахисників.

Окремо в доповіді йдеться про підтримку сусідніх з Росією країн – зокрема й України.

– Що стосується агресії і впливу Росії на східних сусідів Євросоюзу, ЄС повинен продовжувати підтримувати країни так званого Східного партнерства, такі як Україна та Грузія, і просувати європейські реформи та основні свободи в регіоні, – наголосили в Європарламенті.

У тексті доповіді сказано, що Євросоюзу необхідно скоротити свою залежність від російського газу, нафти та іншої сировини, принаймні поки Володимир Путін перебуває при владі. Для цього планується розвивати європейський зелений курс (курс на зелену енергетику).

Депутати Європарламенту закликають Євросоюз нарощувати потенціал з виявлення і припинення незаконних фінансових потоків з Росії, а також з виявлення ресурсів і фінансових активів, які пов’язані з режимом Путіна та російськими олігархами.

Крім того, Європарламент закликав не визнавати вибори до Держдуми РФ, що заплановані на вересень цього року, якщо вони пройдуть з порушенням демократичних принципів і міжнародного права.