У Слузі народу назвали основного кандидата на посаду голови парламенту

Заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук розповіла, хто є основним кандидатом на посаду голови Верховної Ради.

Про це вона сказала в ефірі одного з телеканалів.

За її словами, у фракції немає розбіжностей з приводу кандидатури на посаду нового спікера парламенту.

– У нас відбулося тривале засідання фракції в Трускавці. У нас була абсолютно відверта нормальна робота, розмова. У нас немає жодного розколу у фракції з приводу цього питання. Справді, це рішення досить важке (щодо відставки Разумкова – Ред.). Йдеться про конфлікт всередині фракції, це саме політичний вимір нашої фракції – зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту. У нас зараз основний кандидат – це Руслан Стефанчук, – повідомила вона.

Нагадаємо, 30 вересня фракція Слуга народу ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови ВР. Відповідний документ з вимогою надати підписні листи Разумкову від імені фракції надіслав її голова – Давид Арахамія.

Згідно з регламентом, потрібно зібрати мінімум 150 підписів депутатів. Але для відсторонення його від посади потрібно 226 голосів.

2 жовтня стало відомо, що депутати Слуги народу зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський вважає, що Разумков уже перестав бути членом команди партії Слуга народу і веде власне політичне життя.