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Факти / Україна / Політика

Руслан Стефанчук – перший заступник голови Верховної Ради ІХ скликання

Руслан Стефанчук став першим заступником голови Верховної Ради України ІХ скликання.

Руслан Стефанчук – перший заступник голови Верховної Ради ІХ скликання

Руслан Стефанчук став віце-спікером Верховної Ради України ІХ скликання. Його кандидатуру на посаду першого заступника голови Ради підтримали 330 нардепи, 26 парламентарів виступили проти, 40 – утрималися, 20 – не голосували.

Руслан Стефанчук – представник президента у Верховній Раді, доктор юридичних наук, професор, адвокат.

На позачергових парламентських виборах був обраний народним депутатом від партії Слуга народу.

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У 1997 році Стефанчук закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю Правознавство, а в 1999 році закінчив Технологічний університет Поділля за спеціальністю Менеджмент виробничої сфери.

Після аспірантури працював в Хмельницькому університеті управління та права старшим викладачем, завідувачем кафедри, доцентом, професором кафедри цивільно-правових дисциплін. З 2005 до 2011 року був проректором з наукової роботи.

З 2011 до 2013 року Руслан Стефанчук працював завідувачем відділу проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України.

З 2013 до 2014 року був завідувачем кафедри цивільно-правових дисциплін, а з 2014 до 2016 року – проректором з наукової роботи Національної академії прокуратури України.

З 2016 року Стефанчук працював проректором з наукової роботи вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України.

У 2019 році працював зі штабом президента України Володимира Зеленського, з яким знайомий ще зі студентських років завдяки КВН.

21 травня 2019 року Зеленський призначив Руслана Стефанчука представником президента у Верховній Раді.

Раніше Факти ICTV писали, що Дмитро Разумков став головою Верховної Ради України ІХ скликання.

Фото: Офіс президента України

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