Верховна Рада розблокувала підписання закону про олігархів. Парламент не підтримав жодну з 12 постанов, які пропонували скасувати результати голосування за документ у другому читанні.

Низка народних депутатів апелювали до того, що розгляд законопроекту №5599 у другому читанні відбувався з порушенням регламенту та Конституції. Тому вони вимагали скасувати результати голосування.

Після розблокування закону його повинні передати на підпис голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, а після цього – президенту Володимиру Зеленському.

Голосування за закон про олігархів

23 вересня Верховна Рада ухвалила закон про олігархів №5599. За проголосували 279 народних депутатів, проти – 54.

Документ передбачає створення Реєстру олігархів, визначає порядок внесення осіб до реєстру та його наслідки. Рішення щодо визнання особи олігархом ухвалює РНБО на підставі подання Кабміну, члена РНБО, НБУ, СБУ або АКУ.

Також законопроект про олігархів передбачає декларування публічними службовцями контактів з олігархами, які є у реєстрі.

Варто зазначити, що розгляд законопроекту №5599 у другому читанні відбувався за скороченою процедурою. І хоча до документа було внесено понад 1 200 поправок, вони в основному були проігноровані.

На голосування в залі були поставлені лише 13 поправок, кожна з яких автоматично зумовлювала підтримку або відхилення низки інших.

24 вересня народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк заявив, що закон про олігархів потрібно переголосувати. Все через те, що депутати врахували одночасно три поправки (396, 398, 406), які суперечать одна одній.

Але тоді ще перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання парламенту 24 вересня виправив неточності в ухваленому законі про деолігархізацію.

Він зачитав зміни до стенограми засідання 23 вересня, коли нардепи голосували за закон.

Ініціатором законопроекту про деолігархізацію є президент Володимир Зеленський.

1 липня Верховна Рада України ухвалила цей документ у першому читанні. На засіданні, всупереч регламенту, не були розглянуті альтернативні законопроекти.

Тоді омбудсмен Людмила Денісова заявила, що закон про олігархів суперечить Конституції, адже порушує права та свободи людини. Після цього документ надали на розгляд Венеційської комісії, щоб отримати експертний висновок.