Верховна Рада України наступного пленарного тижня (з 2 до 5 листопада) може розглянути щонайменше чотири кадрові перестановки в Кабінеті міністрів.

Про це розповів в ефірі одного з українських телеканалів голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Наступного пленарного тижня буде не менше, ніж чотири кадрових питання, – зазначив нардеп.

Він відмовився озвучувати прізвища всіх міністрів, які можуть втратити посади.

Водночас Арахамія підтвердив, що одна з відставок стосуватиметься міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, який уже написав відповідну заяву. Очікуване звільнення Абрамовського нардеп назвав вирішеним питанням.

Крім того, Арахамія не став спростовувати інформацію про можливу відставку Андрія Тарана з посади міністра оборони України. Повідомлялося, що на заміну президент Володимир Зеленський уже погодив кандидатуру Олексія Резнікова – нинішнього віце-прем’єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

При цьому Арахамія спростував інформацію про можливе звільнення міністра інфраструктури Олександра Кубракова та міністра соціальної політики Марини Лазебної.

Нещодавно спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук також заявляв, що питання кадрових змін у Кабінеті міністрів України можуть розглянути у ВР уже наступного пленарного тижня (з 2 до 5 листопада).

Ще на початку вересня Давид Арахамія заявляв, що в уряді можуть замінити трьох-чотирьох міністрів. Претендентами на звільнення неофіційно називали міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну і міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Сам Уруський згодом повідомив Фактам ICTV, що офіційних розмов із керівництвом України щодо можливої відставки у нього не було.

А прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання про можливі звільнення в уряді, запевняв, що у нього немає претензій до міністрів.

Джерело: Україна 24

Фото: Слуга народу