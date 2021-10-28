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Валентина Летяк |

Зеленський ініціює позачергове засідання Ради 2 листопада

верховна рада

Президент Володимир Зеленський ініціює скликання позачергового засідання Верховної Ради для розгляду соціальних і медичних питань.

Воно може відбутися у вівторок, 2 листопада, повідомляє речниця Слуги народу Юлія Палійчук.

Які питання пропонуються до розгляду народними обранцями:

  • Постанова №6154, якою передбачено допуск до приміщень парламенту лише з підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР-тестом.
  • Законопроект №6121 щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання.
  • Законопроект №5873 щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я.
  • Законопроект №5694 щодо функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана.
  • Внесення змін до закону Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні (№4542) щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прогнозував, що парламент може прийняти у першому читанні держбюджет на 2022 рік на засіданні 2 листопада.

Головний кошторис держави нардепи прийняли за основу 20 жовтня.

Фото: УНІАН

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