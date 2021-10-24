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Софія Телішевська |

Біографія Олексія Резнікова: що відомо про нового можливого очільника Міноборони

Олексій Резніков

Президент України Володимир Зеленський, за даними ЗМІ, погодив кандидатуру нового міністра оборони.

Ним повинен стати чинний віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Що про нього відомо – читайте в матеріалі.

Народився у Львові у 1966 році. У Львівському державному університеті імені Івана Франка отримав юридичну освіту, після чого став співзасновником брокерської компанії Галицькі цінні папери.

Упродовж трьох років з 1999 року працював заступником голови Центру розвитку українського законодавства в Києві. Згодом заснував власну юридичну компанію Правіс.

З 2008  до 2014 року Резніков був депутатом Київської міськради VI скликання, а згодом став головою Комісії з питань поновлення прав реабілітованих.

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19 червня 2014 року Олексія Резнікова обрали заступником міського голови.

З квітня 2016 року і до вересня 2018 року працював заступником голови КМДА.

5 травня 2020 р. указом президента України № 167/2020 Резніков призначений першим заступником голови Української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Фото: УНІАН

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