Словаччина зобов’язалася підтримати вступ України до Європейського Союзу

Президент України Володимир Зеленський та очільниця Словаччини Зузана Чапутова підписали спільний документ про підтримку вступу України до складу Європейського Союзу.

Про це повідомив глава української держави Володимир Зеленський на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter. Таким чином Словаччина має підтримати вступ України до Євросоюзу.

– Словаччина стала ще однією державою ЄС, з якою підписано Декларацію про визнання європейської перспективи України. Обговорили з Зузаною Чапутовою підтримку членства України в НАТО та ЄС, взаємодію в енергетичній сфері та безпекову ситуацію на Донбасі, – зазначив президент.

Документ підписали у межах кліматичного саміту в Глазго під егідою ООН, який триватиме до 12 листопада.

Україна та ЄС

У вівторок, 12 жовтня, відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з очільниками Європейської ради Шарлем Мішелем та Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Президенти прибули у Київ на 23-й саміт Україна – ЄС, який щорічно проводять з 1997 року. Зокрема, у різні роки вони відбулися у Києві та Брюсселі.