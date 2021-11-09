Група американських сенаторів ініціювала запровадження нових санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG – оператора російського газопроводу Північний потік-2.

Згідно із повідомленням на сайті комітету Сенату США із закордонних справ, із такою ініціативою виступили шість сенаторів-республіканців: Джим Ріш, Роб Портман, Джон Баррассо, Рон Джонсон, Том Коттон та Тед Круз.

Вони пропонують внести поправку до оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік та передбачити санкції проти оператора газопроводу. Як відомо, Nord Stream 2 AG є дочірньою компанією російського газового монополіста Газпром.

У повідомленні наголошується, що нові санкції слід запровадити, щоб зупинити проект Північний потік-2.

– Поправка запроваджує обов’язкові санкції проти Nord Stream 2 AG, компанії, що належить Кремлю та відповідає за шкідливий проект Путіна, – йдеться в повідомленні.

Один із ініціаторів поправки, сенатор Джим Ріш зазначив, що відмова Вашингтона від частини санкцій проти Північного потоку-2 вже спричинила наслідки – більш агресивну поведінку Росії.

– Відтоді, як адміністрація Джо Байдена відмовилася запровадити обов’язкові санкції Конгресу щодо Північного потоку-2 на початку цього року, Росія скоротила транзит газу через Україну і зосередила війська та військову техніку на українському кордоні. Путін також публічно попереджує лідерів Євросоюзу про необхідність швидко сертифікувати Північний потік-2, якщо вони хочуть позбутися найгіршої за останні роки газової кризи в Європі, – наголосив сенатор Ріш.

Він запевнив, що сенатори продовжать просувати законодавство, яке захищає союзників США та інтереси в Європі, а також протидіє згубним проектам Кремля.

А сенатор Роб Портман наголосив, що рішення Білого дому відмовитися від частини обмежень додало сміливості Володимиру Путіну та завдало шкоди Україні.

– У той час як російські війська знову прямують до українсько-російського кордону, виконання цих санкцій має вирішальне значення для підтримки незалежності Європи та енергетичної безпеки, – заявив Портман.

Сенатори також назвали Північний потік-2 геополітичною зброєю президента Росії Путіна.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена цього року запровадила санкції проти деяких російських компаній і суден, пов’язаних із будівництвом Північного потоку-2. Водночас було знято пакет санкцій проти компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG.

Таке рішення в США пояснили тим, що не хочуть псувати відносини із країнами-партнерами, зокрема Німеччиною, яка зацікавлена в запуску газопроводу.

Водночас президент США Джо Байден, коментуючи Північний потік-2, заявив, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю або для погроз. А в Держдепартаменті США запевнили, що продовжать виступати проти російського газопроводу.

У вересні Палата представників Конгресу США ухвалила поправки до оборонного бюджету, які передбачають обов’язкове запровадження санкцій проти осіб та компаній, що причетні до будівництва Північного потоку-2.

Джерело: Комітет із закордонних справ Сенату США