Представниця місії США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Кортні Острієн висловила стурбованість повідомленнями про незвичайну військову активність Росії на українському кордоні та заявила, що якщо РФ здійснить новий акт агресії проти України, то Сполучені Штати змушені будуть відреагувати на це.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційній сторінці місії.

– Якщо Росія почне подальші агресивні дії проти України, ми сповнені рішучості відреагувати відповідним чином у координації з союзниками та партнерами, – зазначила Острієн.

США закликали РФ припинити агресію, дотримуватися режиму припинення вогню, виконати свої Мінські зобов’язання та вивести свої війська з суверенної території України.

Кортні Острієн повідомила, що Штати продовжують отримувати повідомлення про серйозні порушення в окупованому Росією Криму.

Вона закликала звільнити всіх політв’язнів у РФ українців.

– Хоча ми вітаємо звістку про те, що російська окупаційна влада в Криму звільнила у вівторок адвоката Едема Семедляєва, ми вражені тим, що та сама влада затримала 31 зі 150 кримських татар, які чекали на зустріч із Семедляєвим біля слідчого ізолятора. Ми закликаємо до їхнього негайного звільнення, – наголосила представниця місії.

Раніше у НАТО також закликали Росію знизити напругу біля українського кордону.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що РФ не вдасться підірвати архітектуру безпеки в регіоні завдяки витримці та силі України, а також – скоординованості реакції світу.

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Джерело: U.S. Mission OSCE

Фото: U.S. Mission OSCE