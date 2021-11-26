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Тиску на Верховну Раду і Кабмін з боку Офісу президента немає – Зеленський

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
офіс президента

Тиску на Верховну Раду або Кабінет міністрів з боку Офісу президента немає. У цьому під час прес-конференції запевнив президент Володимир Зеленський.

– Тиску на Верховну Раду немає, оскільки я не зустрічаюся з лідерами інших фракцій. Інколи відбуваються розмови щодо підтримки або непідтримки того чи іншого закону, але, на мою думку, це звичайна парламентська робота, – зазначив глава держави.

Як приклад таких розмов Володимир Зеленський назвав обговорення і ухвалення державного бюджету, закону про земельну реформу тощо.

Але президент уточнив, що такі розмови переважно має голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

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