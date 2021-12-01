Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Українці назвали Кучму найкращим головнокомандувачем – опитування

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Українці назвали Кучму найкращим головнокомандувачем – опитування

Найкраще з обов’язками Верховного головнокомандувача справлявся другий президент України Леонід Кучма. Таку думку висловили 22,8% українців в опитуванні, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології.

Друге місце у рейтингу посів пятий президент Петро Порошенко. Його кандидатуру підтримали 21,9% респондентів.

Третє місце у рейтингу посів четвертий президент України Віктор Янукович з підтримкою 12,2% опитаних.

На запитання, хто з українських президентів найкраще справлявся з обов’язками керівника зовнішньої політики найбільше респондентів називали Петра Порошенка (25%) і Леоніда Кучму (23,4%). Різниця між ними мінімальна.

Ще 11,8% респондентів вважають, що найкраще керувати зовнішньою політикою виходило у першого президента Леоніда Кравчука.

Читайте
Найбільший внесок у розвиток незалежної України зробив Кучма – Разумков

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології 26-29 листопада методом телефонних інтерв’ю. Загалом опитали  1 203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей і Криму.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Джерело: КМІС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка