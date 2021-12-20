Світова спільнота повинна зробити все можливе, щоб запобігти військовій атаці Росії на Україну.

Про це сьогодні заявив президент Польщі Анджей Дуда на прес-конференції за підсумками саміту Люблінського трикутника.

– Наша позиція як президентів Люблінської трійки дуже чітка: безпека України – фундаментальне питання. Ми маємо не лише не дозволити військові напади на Україну, а й повинні зробити все для того, щоб запобігти такій атаці, – наголосив Дуда.

Він уточнив, що посилення концентрації російських військ біля кордонів України турбує Польщу та її союзників по НАТО.

За словами Дуди, це було темою розмови в форматі Бухарестської дев’ятки (B9, куди входять країни-члени НАТО зі Східної Європи). Проходили перемовини й на двосторонньому рівні, зокрема за участю американського лідера Джо Байдена.

У зв’язку із цим Анджей Дуда висловив солідарність із Україною.

– Я впевнений, що ми зможемо побудувати сильну безпекову платформу, щоб захистити не лише держави НАТО, а й Україну від будь-якої російської агресії. Ми повинні діяти профілактично й вимагати від РФ серйозного кроку назад. Лише така позиція може запобігти конфлікту, – зазначив польський лідер.

За даними американських ЗМІ, останніми днями Росія продовжує стягувати війська до кордонів України попри те, що Джо Байден закликав Володимира Путіна до деескалації.

Водночас за оцінками американських спецслужб, президент РФ ще не ухвалив рішення про вторгнення в Україну, проте така можливість серйозно розглядається.

16 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що в Альянсі не бачать ознак скорочення кількості військ РФ поблизу кордонів України.