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Факти / Україна / Політика

Економічний паспорт і підготовка нацспротиву: що розгляне Рада наступного тижня

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Верховна Рада

З 24 січня Верховна Рада повертається до роботи у режимі пленарних засідань. Речниця Слуги народу Юлія Палійчук розповіла про пріоритетні законопроєкти, які планують розглянути народні депутати.

За її словами, у порядку денному є проєкт закону №3415 – про протидію поправочному спаму та №4278, 4279 – про підвищення ліміту оподаткування замовлення із зарубіжних інтернет-магазинів зі 100 до 150.

Також нардепи планують розглянути пакет президентських законопроєктів щодо запровадження економічного паспорта українця (№№6394, 6395, 6396, 6397).

А ще в Україні незабаром може зявитися нове державне свято – День Української державності, який пропонують відзначати 28 липня.

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Крім того, нардепи планують розглянути законопроєкт №5583 – про внесення змін до закону про статус ветеранів війни, щодо вдосконалення системи соціального захисту, та №6302 – щодо підготовки та ведення національного спротиву.

О 19.00 24 січня у КВЦ Парковий відбудеться засідання фракції Слуга народу, на якому обговорять план роботи на тиждень.

Джерело: Юлія Палійчук

Фото: УНІАН

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