Я був вражений: Монастирський заявив, що не знав про наявність відео з Трухіним

Денис Монастирський не знав, що існує відео з місця резонансної ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна, яка сталася у серпні 2021 року.

Про це міністр внутрішніх справ заявив 4 лютого під час свого брифінгу. Появою цього відео Денис Монастирський був “вражений”.

Він також запевнив, що МВС вже розпочало службове розслідування, зокрема і щодо джерел, які злили скандальний ролик в ЗМІ.

– Що стосується самого відео, я сам був надзвичайно вражений його появою, тому що коли мені доповідали про ДТП в серпні, мені сказали, що за словами свідків, були різні дані, хто був за кермом. Тому слідчий направив клопотання в прокуратуру з пропозицією передати справу для дослідження в ДБР, – зазначив очільник МВС.

За словами Дениса Монастирського, після ДТП за участі Олександра Трухіна його запевнили, що жодних записів з боді-камер не було.

Він підкреслив, що представники Нацполіції обов’язково прокоментують цю ситуацію, однак вже після завершення розслідування.

Читайте Скандальне відео з Трухіним ДБР витребує у журналістів для дослідження

ДТП за участі Трухіна

Про те, що на Бориспільській трасі сталася ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна, стало відомо 23 серпня.

На своїй Audi тоді ще представник Слуги народу в’їхав у авто попереду. Як з’ясувалося, серед постраждалих внаслідок аварії був голова комітету арбітрів УАФ Лучано Луччі. Травми різного ступеня тяжкості отримали шестеро осіб, серед них – двоє дітей.

Відео з боді-камери патрульного поліцейського з’явилося лише 1 лютого. На кадрах помітно, що Олександр Трухін розмовляє і поводить себе, ніби перебуває у стані сп’яніння.

Він відкрито пропонував хабар поліцейському, а також намагався покинути місце ДТП, пояснюючи це важливими справами народного депутата.

Наступного дня після оприлюднення скандального відео Олександра Трухіна було виключено із партії Слуга народу.