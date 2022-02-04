Народний депутат від Слуги народу Сергій Кузьміних, якого 3 лютого НАБУ оголосило у розшук, запевняє, що дізнався про це з інтернету, більш того – ні від кого не переховується.

– З подивом дізнався з інтернету про мій розшук, в який мене подало НАБУ. Шановні детективи, я не переховуюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях, – написав політик, якого пізозрюють у хабарництві.

Нардеп стверджує, що всю необхідну інформацію його адвокатка Лариса Криворучко щоденно передає на офіційну електронну адресу Національного антикорупційного бюро України.

Кузьміних також запевняє, що ні він, ні адвокат не отримували повістку.

НАБУ 3 лютого оголосило у розшук народного депутата від Слуги народу Сергія Кузьміних, якого 28 січня затримали під час отримання хабара у розмірі 558 тис. грн.

31 січня генпрокурор підписав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 ККУ, але досі його не вдалося вручити, бо, як кажуть у НАБУ, Кузьміних ігнорує виклики та відсутній за місцем проживання.

Вчора НАБУ видало нову повістку. Кузьміних повинен з’явитися 7 лютого для вручення підозри.

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Фото: Сергій Кузьміних