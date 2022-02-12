Президент Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалу НАШ Євгена Мураєва.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

– Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 11 лютого 2022 року Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) – йдеться в документі.

Контролювати виконання цього рішення, яке набирає чинності з дня його опублікування, буде РНБО.

Санкції передбачають наступне:

блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

заборона користування радіочастотним ресурсом України;

обмеження або припинення надання комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;

заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності тощо.

Згідно з указом, санкції запроваджуються проти ТОВ Наша Прага, ТОВ Наш24, ТОВ Наш 365 і кіпрської компанії Demosena Investments Ltd., яка є власницею усіх цих компаній.

Санкції запроваджуються на п’ять років.

Нагадаємо, що 11 лютого Рада нацбезпеки та оборони вирішила ввести санкції проти телеканалу НАШ, який належить екснардепу Верховної Ради Євгену Мураєву.