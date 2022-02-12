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Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалу НАШ: що вони передбачають

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалу НАШ: що вони передбачають

Президент Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалу НАШ Євгена Мураєва.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

– Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 11 лютого 2022 року Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) – йдеться в документі.

Контролювати виконання цього рішення, яке набирає чинності з дня його опублікування, буде РНБО.

Санкції передбачають наступне:

  • блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
  • заборона користування радіочастотним ресурсом України;
  • обмеження або припинення надання комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;
  • заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності тощо.

Згідно з указом, санкції запроваджуються проти ТОВ Наша Прага, ТОВ Наш24, ТОВ Наш 365 і кіпрської компанії Demosena Investments Ltd., яка є власницею усіх цих компаній.

Санкції запроваджуються на п’ять років.

Нагадаємо, що 11 лютого Рада нацбезпеки та оборони вирішила ввести санкції проти телеканалу НАШ, який належить екснардепу Верховної Ради Євгену Мураєву.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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